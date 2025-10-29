Hallan cadáver de mujer envuelto en cartones en la zona 8; suman 14 los hallazgos la última semana

En los últimos días, los cuerpos de socorro han reportado el hallazgo de al menos 14 cadáveres en distintos puntos del país. Las víctimas han sido localizadas en sábanas, bolsas de nailon y con señales de violencia.

Este miércoles 29 de octubre, los Bomberos Municipales reportaron que el cadáver de una mujer, de unos 45 años, fue hallado envuelto en cartones y malla de nailon, en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle, zona 8 capitalina.

El martes, los Bomberos Voluntarios informaron que un cuerpo envuelto en sábanas fue localizado al final del puente El Naranjo, en el carril que conduce de la capital a Mixco.

El lunes 27 de octubre, los cuerpos de socorro reportaron el hallazgo de restos humanos dispersos en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, donde el viernes 24 habían sido encontrados nueve cadáveres con señales de violencia. En esa ocasión se localizaron tres cuerpos y dos cabezas humanas, en cercanías del río Las Vacas.

Las víctimas del primer hallazgo presentaban señales de tortura, y sus restos fueron encontrados en bolsas plásticas negras.

Según la base de datos de la Policía Nacional Civil, los fallecidos supuestamente se dedicaban a la venta de droga al narcomenudeo en la capital.

