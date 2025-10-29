Hallan cadáver de mujer envuelto en cartones en la zona 8; suman 14 los hallazgos la última semana

Sucesos

Hallan cadáver de mujer envuelto en cartones en la zona 8; suman 14 los hallazgos la última semana

En los últimos días, los bomberos han reportado el hallazgo de 14 cadáveres en distintos puntos de Guatemala.

y

|

time-clock

El cadáver de una mujer fue localizado en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle de la zona 8 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

En los últimos días, los cuerpos de socorro han reportado el hallazgo de al menos 14 cadáveres en distintos puntos del país. Las víctimas han sido localizadas en sábanas, bolsas de nailon y con señales de violencia.

Este miércoles 29 de octubre, los Bomberos Municipales reportaron que el cadáver de una mujer, de unos 45 años, fue hallado envuelto en cartones y malla de nailon, en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle, zona 8 capitalina.

El martes, los Bomberos Voluntarios informaron que un cuerpo envuelto en sábanas fue localizado al final del puente El Naranjo, en el carril que conduce de la capital a Mixco.

El lunes 27 de octubre, los cuerpos de socorro reportaron el hallazgo de restos humanos dispersos en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, donde el viernes 24 habían sido encontrados nueve cadáveres con señales de violencia. En esa ocasión se localizaron tres cuerpos y dos cabezas humanas, en cercanías del río Las Vacas.

EN ESTE MOMENTO

La Comisin de Postulacin se ha reunido durante dos das para definir la nmina final de 6 candidatos para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Pblico para el periodo 2022-2026 y que deber ser elegido por el Presidente de la Repblica. En la primera ronda de votacin, fueron elegidos Nector Guilebaldo de Len Ramrez, con 13 votos a favor; Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nacin, obtuvo 12 votos a favor; Darleneene Apologa Monge Pinelo, obtuvo 14 votos a favor; Gabriel Estuardo Garca Luma, obtuvo 10 votos a favor; y Henry Alejandro Elas Wilson, obtuvo 12 votos a favor; siendo los primeros cinco postulantes en ser elegidos. Desde la segunda ronda, hasta la novena, no se ha tenido avance en la eleccin del sexto y ltimo integrante de la nmina final que ser presentada al mandatario de la nacin. A las 11 de la maana del jueves 21 de abril, Luis Aragn, Secretario de la Comisin de Postulacin, indic que se present un amparo en contra de la Comisin de Postulacin, donde se solicita que la nmina de aspirantes debe ser integrada por aquellos postulantes que obtuvieron alta calificacin y cumplen con los requisitos para optar al cargo. Se dio un plazo de seis horas a la comisin para trabajar un informe circunstanciado donde se explicar la forma en que se est conformando la nmina que se presentar al Presidente de la Repblica. El informe fue presentado a las 15:00 horas del jueves 21 de abril, cumpliendo el plazo de entrega. Desde la primera ronda de votacin, Consuelo Porras, actual Fiscal y Jefa del Ministerio Pblico, ha obtenido 8 votos a favor y 7 en contra. Segn la Ley de Comisin de Postulacin, los aspirantes deben tener dos terceras partes de los votos, es decir, 10 votos para integrar la nmina final de aspirantes. Mediante un consejo, se acord reiniciar con el proceso de votacin el sbado 23 de abril a partir de las 12:00 horas.

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Right
Carlos relata cómo es la vida de un taxista, en una ciudad que esconde grandes desafíos para personas como él. (Foto Prensa Libre)

¿Es cierto lo que cuenta Ricardo Arjona en la Historia de Taxi? Conductor con 27 años de experiencia cuenta lo que ha vivido

Right

Las víctimas del primer hallazgo presentaban señales de tortura, y sus restos fueron encontrados en bolsas plásticas negras.

Según la base de datos de la Policía Nacional Civil, los fallecidos supuestamente se dedicaban a la venta de droga al narcomenudeo en la capital.

Para leer más: Inacif revela causa de muerte de personas halladas en bolsas plásticas en la ruta al Atlántico

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Calzada Atanasio Tzul Hallan Cadáveres Ruta al Atlántico Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS