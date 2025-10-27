Violencia sin tregua en ruta al Atlántico: hallan otros tres cadáveres y dos cabezas humanas en Palencia

La ola de violencia que sacude a Guatemala sumó este lunes 27 de octubre un nuevo episodio. Tres cadáveres y dos cabezas humanas fueron hallados en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en cercanías del río Las Vacas, zona donde el viernes pasado se descubrieron nueve cuerpos envueltos en bolsas plásticas y con signos de violencia extrema.

El hallazgo fue confirmado por los Bomberos Voluntarios, quienes detallaron que personal de las compañías 85, 50 y Central localizó los restos entre las aguas del afluente. Por aparte, el cuerpo de Bomberos Municipales encontró otro cadáver en estado avanzado de descomposición en el mismo cauce, al final de la finca San Rafael.

Las autoridades no descartan que este nuevo hecho esté relacionado con la masacre ocurrida el pasado 24 de octubre, cuando fueron localizados nueve cuerpos atados de pies y manos bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21, también en jurisdicción de Palencia.

Las víctimas de aquel crimen múltiple presentaban señales de tortura y sus restos fueron arrojados en bolsas plásticas negras. Las investigaciones preliminares apuntan a una posible disputa entre pandillas.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en los primeros ocho meses del 2025 se registraron 2,154 homicidios en el país, un aumento respecto de los 1,816 del mismo período del 2024.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, cuyos cabecillas fueron trasladados recientemente a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, figuran entre los principales responsables de la violencia criminal, según fuentes oficiales.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

