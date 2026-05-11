Parte policial revela últimos movimientos de mujer localizada calcinada en Chiquimula

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó como Aimee Denise Ortiz López, de 37 años, a la mujer localizada carbonizada en un basurero ilegal de Chiquimula el pasado sábado. La entidad forense estableció que la causa de muerte fue trauma craneoencefálico.

Según el parte policial, el hallazgo ocurrió a las 10.14 horas del sábado 9 de mayo, en un camino de terracería que conduce al río de la aldea Vega Arriba, Chiquimula. Las autoridades localizaron el cadáver carbonizado de una mujer que, en ese momento, no había sido identificada.

El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que la víctima vestía un pantalón tipo licra negro y una camisa blanca.

De acuerdo con la investigación preliminar consignada en el parte policial, Cristofer Barillas Ortiz, de 18 años e hijo de la víctima, indicó a las autoridades que Ortiz López salió de su vivienda el jueves 7 de mayo, a las 15 horas, en aparente estado de ebriedad y a bordo de una motocicleta tipo pasola gris.

Añadió que la mujer se dirigió a un car wash denominado Méndez, ubicado en la 8a. calle del barrio El Molino, Chiquimula. Según su relato, a la medianoche regresó a su vivienda para dejar la motocicleta y luego salió en un vehículo junto a un hombre. “Manifestó que se dirigía a ingerir bebidas alcohólicas a la casa de un amigo y ya no supieron nada de ella hasta hoy”, refiere el informe policial.

Además, el reporte de la PNC consigna que una persona que no se identificó afirmó que la víctima presuntamente distribuía drogas en gasolineras y otros lugares donde también ingería bebidas alcohólicas. Las autoridades indicaron que esa información forma parte de las diligencias de investigación.

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