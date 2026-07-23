“Hay mercado, quiere decir que hay consumo”: PNC atribuye repunte de violencia a disputa por el narcomenudeo

La disputa por el control del narcomenudeo ha intensificado los hechos violentos en Guatemala, según la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades relacionan esa pugna con el hallazgo de al menos 23 cuerpos envueltos y abandonados durante julio del 2026, así como con ataques que atribuyen a estructuras interesadas en dominar territorios y puntos de distribución de drogas.

De acuerdo con el director de la PNC, David Custodio Boteo, las ganancias generadas por la venta de drogas al menudeo han desplazado a la extorsión como una de las principales fuentes de ingresos de algunas estructuras criminales. Según las investigaciones policiales citadas en el reporte, varias víctimas son retenidas, torturadas para obtener información y estranguladas antes de que sus cuerpos sean abandonados en la vía pública.

El caso fue analizado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el 23 de julio del 2026. Roxana Sánchez, comunicadora y periodista; Héctor Ulises Pérez, médico de emergencias y psiquiatra, y Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador, abordaron el aumento de los hechos violentos, la existencia de un mercado creciente para las drogas, la exposición de niños y adolescentes y las precauciones que las familias pueden tomar ante los riesgos en las calles.

El consumo sostiene el mercado del narcomenudeo

Roxana Sánchez señaló que el crecimiento de la venta de drogas revela la existencia de consumidores y consideró que esa situación debe alertar a las familias, las iglesias y las autoridades.

“Hay mercado, porque, si no, no estarían ellos vendiendo este tipo de drogas. Hay gente que llega”, afirmó Sánchez.

La comunicadora añadió que la expansión del narcomenudeo puede interpretarse como una señal del aumento del consumo en distintos grupos de edad.

Durante el programa también se advirtió sobre el riesgo de que niños, adolescentes y jóvenes sean captados como consumidores o resulten afectados por la presencia de drogas en sus comunidades. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Eso es una voz de alarma para los padres, para la Iglesia, para el Gobierno mismo. Está incrementándose el uso de drogas entre jóvenes, entre niños, entre adultos”, expresó.

Sánchez también indicó que algunas personas pueden incorporarse a esas actividades ilícitas ante la falta de oportunidades laborales o por considerarlas una vía rápida para obtener dinero. Aclaró, sin embargo, que las dificultades económicas no llevan a todas las personas a participar en delitos.

Expertos advierten sobre la aceptación social del narcotráfico

Héctor Ulises Pérez calificó el narcomenudeo como parte de una problemática social amplia, relacionada con intereses nacionales e internacionales y con la normalización cultural de determinadas conductas asociadas al narcotráfico. “A nivel cultural no se ve mal al narcotraficante”, afirmó Pérez.

El médico y psiquiatra explicó que parte de la población asocia esas figuras con vehículos llamativos, vestuario, dinero y expresiones musicales que pueden contribuir a presentar ese estilo de vida como deseable.

“Hay muchos sectores, muchísima población, que ven bien el vestuario y la cultura en general de este tipo de personas”, señaló.

El análisis coincidió en que el crecimiento del mercado de drogas no depende solo de quienes las distribuyen, sino también de la demanda. Por ello, los participantes plantearon la necesidad de prestar atención al entorno de los menores de edad, identificar cambios de conducta y explicarles los riesgos vinculados con el consumo y la violencia.

Alertan sobre una tendencia de violencia creciente

Luis Fernando Urbina destacó que, al 23 de julio, el reporte de al menos 23 cuerpos localizados durante el mes equivalía a un promedio cercano a uno por día.

El publicista y comunicador sostuvo que desde años anteriores se observaba un aumento de los hechos violentos y que esa tendencia podía trasladarse posteriormente a las cifras de muertes.

“Veíamos una tendencia al alza de los hechos violentos, todavía no de las muertes, pero hablábamos de que, si seguía esa tendencia, iban a empezar a despuntarse las muertes también”, expresó.

El comunicador también recomendó que las familias expliquen a los menores los riesgos que pueden encontrar fuera de sus hogares y adopten precauciones durante sus desplazamientos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Urbina atribuyó parte de la situación a deficiencias en la gestión de la seguridad ciudadana. Esa afirmación corresponde a su análisis durante el programa y no fue acompañada, en la información proporcionada, por una respuesta del Ministerio de Gobernación.

“Nosotros, como guatemaltecos, tenemos que cuidar a nuestros seres queridos, explicarles a los niños cuáles son los riesgos en la calle y tomar precauciones cuando salimos”, afirmó.

Operativos nocturnos y requisas en cárceles

Ante el aumento de los hechos violentos, Boteo anunció que la PNC solicitará apoyo del Ejército de Guatemala para efectuar operativos nocturnos. Las autoridades también prevén continuar las requisas en centros carcelarios, desde donde, según la Policía, cabecillas de estructuras criminales transmiten instrucciones para cometer delitos.

La PNC indicó que varios cuerpos han sido abandonados entre la medianoche y las 5 horas, principalmente en puntos del departamento de Guatemala. Según Boteo, buena parte de las víctimas tendría relación con las zonas 3 y 7 de la capital, aunque esa información forma parte de las investigaciones en curso.

El Ministerio Público (MP) reportó 44 denuncias relacionadas con personas fallecidas cuyos cuerpos aparecieron en bolsas, costales o toneles, entre el 1 de enero y el 21 de julio del 2026.

Expertos de Impacto Directo analizan el crecimiento del narcomenudeo, el consumo de drogas y su relación con los hechos violentos reportados durante julio. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

De ese total, 31 casos corresponden al departamento de Guatemala; dos a Chimaltenango, dos a Quiché y dos a San Marcos. El MP registró un caso en cada uno de los departamentos de El Progreso, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Zacapa, Huehuetenango e Izabal.

Las cifras de la PNC y del MP corresponden a períodos y clasificaciones diferentes: el reporte policial mencionado durante el programa se refiere a cuerpos localizados durante julio, mientras que el dato del Ministerio Público abarca denuncias recibidas entre enero y el 21 de julio del 2026.

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