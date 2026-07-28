“Los miércoles concentran el 25.7% de los homicidios”: ¿por qué se convirtieron en los días más violentos de julio en Guatemala?

Los miércoles concentraron el 25.7% de los homicidios registrados en Guatemala durante julio del 2026, según datos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). El informe contabiliza 140 muertes violentas en el país hasta el 28 de julio, 55 de ellas en el departamento de Guatemala.

Los datos policiales muestran que la violencia homicida se concentró principalmente los miércoles, sábados y viernes, y que la mayor cantidad de hechos ocurrió entre las 12 y las 16 horas, cuando gran parte de la población desarrolla actividades laborales, comerciales o familiares.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas examinaron las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) yplantearon la necesidad de reorganizar el patrullaje conforme a los días, horarios y lugares con mayor incidencia. También señalaron que las víctimas de entre 26 y 35 años representan una pérdida de población en edad productiva y que la respuesta institucional requiere coordinación entre las autoridades de seguridad y las municipalidades.

Los miércoles concentran la mayor cantidad de homicidios

La DEIC reportó que los miércoles acumularon el 25.7% de los homicidios registrados durante julio. Después aparecen los sábados, con el 20%, y los viernes, con el 15%.

Uno de los analistas destacó la distribución semanal de los casos: “De los siete días de la semana, ya vimos que el miércoles es el que más índice de homicidios tiene en Guatemala”.

Los registros reflejan que la mayor incidencia de homicidios ocurre entre el mediodía y las 16.00 horas, un comportamiento que rompe con la percepción de que la violencia se concentra únicamente durante la noche. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Las estadísticas también identificaron una concentración de los hechos entre las 12 y las 16 horas. Este dato llamó la atención de los participantes del programa, porque los homicidios no se produjeron principalmente durante la noche.

“Ni siquiera es un horario nocturno, sino un horario donde todo el mundo está en plena actividad; es mediodía, podríamos estar yendo a comprar almuerzo o haciendo algún tipo de compra”, expuso una de las analistas.

A partir de estos registros, los participantes consideraron que la información podría utilizarse para distribuir los recursos policiales en los momentos de mayor riesgo.

“Tener estas estadísticas es bastante funcional para reordenar el patrullaje y muchas de las tácticas que pueden utilizarse para cubrir más estos días y estos horarios”, señaló una analista del programa.

Guatemala, Villa Nueva y Villa Canales encabezan la incidencia

El informe contabiliza 140 homicidios en todo el país hasta el 28 de julio del 2026. De estos, 55 ocurrieron en el departamento de Guatemala, equivalentes a aproximadamente el 39.3% del total nacional.

La capital registró el 14% de los homicidios del país, por lo que aparece como el municipio con mayor incidencia. Le siguen:

Villa Nueva: 10.3%

10.3% Villa Canales: 8.4%

En la capital, la zona 18 reportó la mayor cantidad de hechos, con cinco homicidios. Las zonas 5, 7 y 12 registraron dos casos cada una.

La distribución territorial también muestra que los homicidios ocurrieron con mayor frecuencia en el área rural. Según la PNC, se registraron:

78 homicidios en áreas rurales

62 homicidios en áreas urbanas

Los 78 casos rurales representan aproximadamente el 55.7% del total, mientras que los 62 hechos urbanos equivalen al 44.3%.

Expertos advierten que la distribución de los homicidios por edad, territorio y horario permite identificar factores de riesgo que requieren estrategias de prevención focalizadas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los participantes de Impacto Directo señalaron que esta distribución requiere coordinación entre las instituciones de seguridad y las autoridades locales.

“También tiene que haber una relación y una comunicación con los alcaldes, porque en los municipios es más fácil identificar quiénes se mudan a determinado sector”, afirmó una de las analistas.

El panel sostuvo que el desplazamiento de grupos criminales hacia otros municipios debe ser considerado en los planes de seguridad, aunque el informe presentado no identifica las causas de cada homicidio ni determina cuántos están relacionados con pandillas o crimen organizado.

Víctimas de 26 a 35 años y comparación con julio del 2025

La DEIC identificó a las personas de entre 26 y 35 años como las principales víctimas de la violencia homicida durante julio.

Una de las analistas advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas de que las víctimas pertenezcan a ese grupo de edad.

La analista añadió que las muertes pueden dejar hogares sin uno de sus integrantes, menores en condiciones de vulnerabilidad y familias con menos ingresos.

Aunque el reporte señala un aumento de la violencia homicida durante las semanas recientes, no incluye una cifra que permita establecer el porcentaje exacto de ese incremento. En la comparación interanual, la DEIC reporta una reducción.

El análisis de los homicidios revela diferencias entre áreas urbanas y rurales, así como una mayor incidencia en municipios del departamento de Guatemala, donde se concentra buena parte de los casos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante julio del 2025 se registraron 272 homicidios, mientras que hasta el 28 de julio del 2026 se contabilizaban 140 casos. La diferencia es de 132 homicidios menos, equivalente a una reducción aproximada del 48.5%.

Uno de los analistas pidió cautela al interpretar esta comparación: “No porque haya menos homicidios quiere decir que vamos por buen camino”.

También afirmó que la reducción estadística debe analizarse junto con la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y la presencia policial en las áreas urbanas y rurales.

“Lamentablemente, no contamos con la capacidad de elementos policiales en las calles frente a la cantidad de personas que se movilizan todos los días en el país”, manifestó.

Los analistas coincidieron en que la respuesta no debería limitarse a las capturas o al aumento del patrullaje, sino que tendría que incluir una estrategia coordinada, focalizada en los días, horarios, municipios y zonas con mayor incidencia.

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