Capturan a presunto implicado en triple homicidio y le decomisan fusiles, pistolas y municiones

Un hombre de 23 años, señalado por las autoridades de estar presuntamente implicado en un triple homicidio ocurrido el pasado 23 de julio en Cuilapa, Santa Rosa, fue capturado este lunes 27 de julio durante una serie de allanamientos en la colonia La Colina, en Barberena, Santa Rosa, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En el operativo, las fuerzas de seguridad también decomisaron un arsenal de armas de fuego, municiones y cargadores.

La PNC, por medio de la Comisaría 32, en coordinación con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el Ministerio Público (MP), efectuó cinco diligencias de allanamiento como parte de las pesquisas relacionadas con el ataque armado en el que murieron tres personas.

El detenido fue identificado como Luis "N", de 23 años. Según la PNC, al percatarse de la presencia policial intentó escapar al lanzarse desde el segundo piso del inmueble donde se encontraba, pero fue capturado.

Durante la diligencia, los investigadores localizaron un costal que, de acuerdo con la información oficial, el sospechoso pretendía ocultar. En su interior hallaron cuatro pistolas, una de ellas con reporte de robo desde el 15 de junio del 2025, otra con el número de registro esmerilado y una más sin número de registro visible.

Además, fueron decomisados dos fusiles AR-15, un fusil AK-47, varios cargadores para fusil, cinco cargadores para pistola y 271 municiones de distintos calibres. También fue incautado un teléfono celular.

Las diligencias forman parte de la investigación por el ataque armado perpetrado el 23 de julio en Cuilapa, Santa Rosa, en el que tres personas perdieron la vida.

La PNC informó que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los presuntos responsables materiales e intelectuales del hecho.

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