Extorsión, sicariato y trata de personas: así operaba la estructura de “La Minga” desde la cárcel de Puerto Barrios, Izabal

El Ministerio de Gobernación identificó que una red criminal liderada por un recluso conocido como la Minga, quien coordinaba extorsiones, sicariato, narcomenudeo y trata de personas desde la prisión de Izabal. El traslado de 56 reos provocó una disputa por el control del penal que dejó tres privados de libertad asesinados y posteriormente carbonizados.

Durante años, una estructura criminal encabezada por Roberto Gordillo Coronado, la Minga, convirtió la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, en un centro de operaciones desde donde, según las autoridades, se coordinaban extorsiones, sicariato, narcomenudeo y trata de personas que trascendían los muros del penal y alcanzaban municipios de Izabal, la ruta al Atlántico e incluso la zona 18 de la capital.

La organización perdió el control del centro penitenciario luego de una serie de operativos que iniciaron el pasado jueves 23 de julio, ejecutados por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Sistema Penitenciario (SP), que culminaron con el traslado de 56 privados de libertad identificados como integrantes o cabecillas de esa estructura criminal.

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la intervención causó una disputa entre los reclusos que permanecieron en el penal por asumir el control de la cárcel. El enfrentamiento dejó tres privados de libertad muertos, quienes fueron atacados con armas de fuego y posteriormente quemados por otros internos.

"Fue tan duro el golpe que prácticamente el centro penitenciario quedó acéfalo y, a partir de ahí, hubo una trifulca entre reos para tratar de tomar nuevamente el control del centro penitenciario", comentó el funcionario.

Inteligencia detectó una estructura que operaba desde la cárcel

El encargado de la cartera del Interior explicó que la intervención en la prisión de Puerto Barrios respondió a información de inteligencia que reveló que un grupo de reclusos mantenía el dominio del centro y continuaba dirigiendo actividades criminales fuera del penal.

"Nos enteramos de que había un grupo de reos que no solo mantenían el control del centro, sino que también tenían actividades que traspasaban los muros de la prisión. Estaban involucrados y coordinaban actividades relacionadas con narcomenudeo, trata de personas e incluso sicariato", comentó Villeda.

Agregó que se llevó a cabo una requisa en la cárcel de Puerto Barrios y que inicialmente fueron trasladados 34 privados de libertad que habían sido identificados por la Dirección General de Inteligencia Civil y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) como responsables de controlar esas actividades ilícitas.

Posteriormente, durante una nueva intervención, fueron trasladados otros privados de libertad hasta completar 56 reos movilizados hacia distintos centros carcelarios del país.

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La Minga dirigía la estructura

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, confirmó que el cabecilla de la organización es Roberto Gordillo Coronado, la Minga, quien fue trasladado hace más de un año desde Puerto Barrios hacia la cárcel de máxima seguridad Renovación 1.

"El líder de ese centro fue movilizado hace más de un año de Puerto Barrios hacia Renovación 1. Por muchos años gobernó el centro de Puerto Barrios", aseguró.

Aunque actualmente permanece recluido en Renovación 1, las autoridades sostienen que la estructura criminal continuó operando en la prisión de Izabal.

La Minga cumple una condena de 40 años de prisión por un doble homicidio ocurrido en Puerto Barrios en 2008 y ha sido catalogado por el Ministerio de Gobernación como un privado de libertad de alta peligrosidad.

En abril de 2025 intentó recuperar su libertad mediante un brazalete electrónico, pero la medida fue impugnada por el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario.

Extorsión, sicariato, narcomenudeo y trata

De acuerdo con López Dellachiessa, la organización no solo coordinaba hechos de violencia y distribución de droga desde prisión.

También existían antecedentes de trata de personas dentro del propio centro carcelario.

El director explicó que, hace aproximadamente un año, se denunció un caso en el que mujeres privadas de libertad y algunas visitantes eran obligadas a sostener relaciones sexuales con otros internos.

Tras la denuncia, el SP realizó modificaciones en la infraestructura para impedir el contacto entre hombres y mujeres recluidos en el penal.

"Se tomaron las medidas necesarias y se construyeron edificaciones para evitar que hombres y mujeres pudieran cruzarse", indicó.

Reos fueron distribuidos en distintas cárceles

Los privados de libertad identificados como integrantes de la estructura fueron enviados a diferentes centros penitenciarios, señaló López.

Según el SP, los traslados fueron a los penales de Pavón, Cantel, Canadá y Zacapa, mientras que las mujeres fueron enviadas al Centro de Orientación Femenino (COF) y a Los Jocotes, en Zacapa.

El ministro Villeda añadió que el hacinamiento continúa siendo uno de los principales factores que dificultan el control de las prisiones y dijo que es necesario construir nuevos centros penitenciarios, entre ellos los proyectados en Morales, Izabal, y Masagua, Escuintla.