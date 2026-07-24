Incidentes en cárcel de Puerto Barrios dejan dos reos heridos; autoridades aseguran que retomaron el control

Dos personas privadas de libertad resultaron heridas durante los incidentes registrados este viernes 24 de julio en el Centro Preventivo para Hombres de Puerto Barrios, Izabal, informaron los cuerpos de socorro y el Sistema Penitenciario.

Los Bomberos Voluntarios informaron que elementos de la Séptima Compañía brindaron atención prehospitalaria a los afectados y los trasladaron a centros asistenciales. No se detalló la gravedad de las lesiones ni la identidad de los reclusos.

El incidente movilizó a personal del Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, que ingresaron al centro de detención para apoyar las acciones de control.

Horas después, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó que el orden fue restablecido tras una alteración ocurrida en dos sectores del centro de detención.

Según la versión oficial, la situación se originó por la reacción de un grupo de privados de libertad a las acciones implementadas por las autoridades penitenciarias para eliminar privilegios, destruir infraestructura ilegal y desarticular una estructura criminal que, de acuerdo con la institución, operaba dentro y fuera del penal.

El Sistema Penitenciario añadió que otro sector de la población reclusa rechazó participar en la alteración del orden, lo que derivó en un conflicto entre ambos grupos.

Ante la emergencia, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y coordinaron el ingreso de fuerzas de seguridad al centro de detención, con apoyo de la PNC y el Ejército, tras lo cual aseguraron haber recuperado el control de las instalaciones.

La institución afirmó que los operativos efectuados durante el jueves y este viernes fortalecen el control y el orden en el sistema penitenciario y reiteró que continuará con las acciones para desarticular estructuras criminales y mantener el control en los centros de detención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas, fallecidos o el número total de personas involucradas en los incidentes.

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Bomberos Voluntarios de la #7cia compañía se mantienen en calidad de prevención y apresto afuera del centro carcelario en Puerto Barrios, Izabal un hombre es atendido y trasladado con heridas de arma de fuego#75añosCVB pic.twitter.com/ppcK5I1N1v — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 25, 2026

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