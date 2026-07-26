Qué se sabe del motín y el traslado de prisioneros del Centro de Detención de Puerto Barrios

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó este domingo 26 de julio, en un comunicado, que en las últimas 48 horas efectuó al menos 56 traslados de reos del Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal.

El viernes último, los Bomberos Voluntarios informaron que brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a dos personas privadas de libertad a centros asistenciales.

Este domingo, medios de comunicación locales informaron que al menos tres reos murieron quemados durante la reyerta, extremo que el Ministerio de Gobernación no confirmó en su comunicado.

Los Bomberos Voluntarios de Puerto Barrios confirmaron el motín a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, pero dijeron que carecían de información sobre las presuntas muertes en ese centro de detención.

En su comunicado, el Mingob informó que los traslados de reos a otros centros penitenciarios "son parte de una estrategia de seguridad para reducir los índices de criminalidad", así como para desarticular estructuras criminales que operan dentro de las cárceles.

Gobernación admitió, sin embargo, que los traslados y las requisas "provocaron una alteración del orden" en ese centro carcelario, así como conflictos entre sectores de ese recinto.

Sin embargo, aclaró que el control en el centro carcelario fue retomado.

La dependencia también informó que acciones similares se efectuaron en el Centro de Detención Renovación 1, en Escuintla, y en el Centro de Detención El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

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"Sabemos que pueden darse reacciones a estos operativos que impactan en el crimen organizado, por lo que (...) estamos preparados para responder con contundencia con la fuerza del Estado", enfatiza el Mingob.