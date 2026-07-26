Matanza en Petén: Sicarios irrumpen en vivienda y ultiman a cuatro personas

Al menos cuatro personas fueron asesinadas a balazos la noche de este sábado 26 de julio en San Benito, Petén, le confirmaron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión los Bomberos Voluntarios de esa localidad.

La masacre ocurrió en el barrio El Milagro, de esa comunidad, reportaron medios locales.

En una vivienda quedaron los cuerpos de cuatro personas y una más fue trasladada herida al hospital de esa localidad.

De acuerdo con el reporte peicial, sicarios irrumpieron en la vivienda y atacaron a balazos a las cinco personas, en un ataque directo.

Los socorristas confirmaron el hecho; sin embargo, dijeron que aún no han sido identificadas las víctimas.

Anoche también se registró una masacre en Boca del Monte, ciudad de Guatemala, donde fueron asesinadas al menos seis personas.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3.8% en el país centroamericano durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron tres mil 20 asesinatos por armas de fuego, mientras que en el 2024 fueron acribilladas a tiros dos mil 910 personas.