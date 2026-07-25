“Se escuchó un fuerte estruendo”: Explosión de cohetería deja varios heridos en Sumpango

Una casa donde supuestamente funcionaba una cohetería explotó la mañana de este sábado 25 de julio en Sumpango, Sacatepéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió en la localidad El Panorama, zona 6 de Sumpango, a un costado de la ruta Interamericana, en el kilómetro 42.8, adonde acudieron los socorristas después de que varios vecinos reportaran un fuerte estruendo.

Los bomberos informaron que el inmueble, donde, según vecinos, se almacenaba material para fabricar juegos pirotécnicos, quedó destruido por la explosión.

"Al momento de la explosión se escuchó un fuerte estruendo, salen expulsados varios objetos y fuerte humo lo que alarmó a todo el municipio", reportaron los Bomberos Voluntarios.

Ese cuerpo de socorro informó que del inmueble fueron rescatadas cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango con quemaduras de diversa consideración.