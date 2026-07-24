White Fence: cómo opera la pandilla en Guatemala desde las cárceles y las calles

La expansión de la pandilla White Fence, advertida por el Ministerio Público (MP) en febrero del 2025, derivó en un operativo que vincula a 24 presuntos integrantes de la estructura y documentar la forma en que operaba para cometer extorsiones en San Pedro Ayampuc y Azacualpilla, Palencia, Guatemala, así como en Quetzaltenango.

La operación se desarrolló el jueves 23 de julio, cuando fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron 37 allanamientos en San Pedro Ayampuc, como parte de las 116 diligencias efectuadas en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango contra estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos.

De acuerdo con el informe de la PNC, 24 personas fueron vinculadas directamente con White Fence: nueve fueron capturadas por orden judicial, seis aprehendidas en flagrancia y nueve notificadas de nuevas órdenes de captura mientras permanecían recluidas en un centro de detención preventiva.

En febrero del 2025, Edgar Morales, quien estaba a cargo de la investigación en la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, explicó que la estructura había ampliado sus operaciones desde San Juan Sacatepéquez hacia San Pedro Ayampuc.

"Ha crecido, porque ya existía un tercer movimiento de las pandillas. Es una estructura criminal que existe junto a la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha", detalló.

Cómo operan los White Fence

El informe policial señala que la estructura es investigada por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Según las pesquisas, sus integrantes coordinan el cobro de extorsiones, principalmente contra pilotos del transporte que cubren rutas entre San Pedro Ayampuc y la capital, además de otros comerciantes del sector.

La investigación también documenta que parte de la estructura mantiene comunicación desde centros de detención para coordinar las actividades delictivas mediante teléfonos celulares.

De acuerdo con el MP, esa pandilla incorporó a exintegrantes de la estructura salvadoreña Revolucionarios, quienes se asentaron en San Pedro Ayampuc para fortalecer las operaciones del grupo.

Lo incautado en los allanamientos

Durante los allanamientos fueron decomisadas nueve armas de fuego, 122 cartuchos de distintos calibres, nueve cargadores, 15 teléfonos celulares, cámaras, un DVR -las autoridades sospechan que lo utilizaban para vigilar el territorio- una memoria USB, una tarjeta bancaria, documentos personales, licencias de conducir, cuadernos con anotaciones, cocaína, marihuana, crack y Q7 mil 875 en efectivo.

La PNC informó que, dentro de la operación, fueron incautados tres fusiles, una escopeta, una carabina y varias pistolas que serán sometidas a análisis balísticos. Además, fueron decomisadas drogas, documentos bancarios.

Además, el informe consigna que entre los indicios fueron localizados cuadernos donde detallan las extorsiones pagadas por víctimas de Azacualpilla.