Capturan a 29 presuntos delincuentes en operativos; entre ellos, integrantes de la banda criminal White Fence

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, como resultado de 116 allanamientos desarrollados este jueves 23 de julio en conjunto con fiscales del Ministerio Público, se reportó la captura de 25 presuntos extorsionistas y cuatro supuestos robacarros.

Añadió que las diligencias se efectuaron en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, en acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales dedicadas a esos delitos.

Según la PNC, los operativos permitieron ejecutar órdenes de captura autorizadas por diferentes juzgados, además de recopilar más indicios para fortalecer las investigaciones contra grupos delictivos que operan en ambos departamentos.

Explicó que 12 de los detenidos son pandilleros de la banda criminal autodenominada "Los White Fence 13" y los demás son integrantes de la mara Barrio 18.

La PNC también informó del decomiso de tres fusiles, una escopeta, una carabina y varias pistolas. Algunas de las armas cuentan con documentación legal, pero fueron secuestradas para su análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a fin de confirmar o descartar su vinculación con crímenes y atentados cometidos contra varios ciudadanos.

Agregó que en otras viviendas fueron decomisadas drogas, documentos bancarios, entre otros indicios que fortalecerán los procesos bajo investigación.

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Además, fueron retiradas cámaras de videovigilancia clandestinas que los delincuentes habían colocado para controlar y extorsionar a ciudadanos.

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