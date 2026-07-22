Narcomenudeo en Sacatepéquez: la relación entre Alexandro Galindo, el exagente de la PNC “Stuard” y el cartel del Golfo

La captura de Alexandro José Galindo Arellano en el Aeropuerto Internacional La Aurora el 10 de agosto 2016 dio origen a una investigación que permitió al Ministerio Público desarticular una estructura de narcotráfico presuntamente liderada por un exagente de la DEIC. Diez años después, Galindo es sobreviviente de un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, que las autoridades relacionan con la disputa entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y Los Caradura.



La aprehensión de Galindo Arellano no solo frustró un supuesto intento de trasladar droga hacia Suiza. Según el Ministerio Público (MP), ese procedimiento marcó el inicio de una investigación que tres años después se ejecutara un operativo para desarticular una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, presuntamente dirigida por un exinvestigador de la Policía Nacional Civil (PNC) y con presuntos nexos con el cartel del Golfo.

El inicio de la investigación

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad sostiene que Galindo pretendía viajar a Suiza con 77 cápsulas de droga ocultas en el interior de su organismo.

La fiscalía explicó en marzo de 2019, que esa captura permitió desarrollar una investigación que posteriormente condujo al decomiso de cuatro kilogramos de cocaína y US$200 mil en efectivo, incautados el 14 de junio de 2018.

Además, en seguimiento se identificó una estructura criminal que, según el MP, mantenía conexiones para el tránsito internacional de drogas entre Colombia, Guatemala y México y nexos con el cartel del Golfo para la distribución y almacenamiento de ilícitos.

Un exinvestigador de la DEIC al frente de la estructura

El 13 de marzo de 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ejecutó 40 allanamientos en Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Escuintla.

Como resultado fueron capturadas 15 personas, entre particulares y cinco agentes de la PNC.

Según la acusación del MP, el principal cabecilla de la organización era Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuard", un exagente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

La Fiscalía sostuvo ante el juzgado que la estructura, conocida como Los Stuard, presuntamente operó entre el 25 de mayo de 2017 y el 13 de marzo de 2019 y se dedicaba al comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas y lavado de dinero.

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La investigación patrimonial

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público documentó la adquisición de viviendas, vehículos de lujo, dinero en efectivo, joyas, obras de arte y otros bienes que posteriormente fueron objeto de procesos de extinción de dominio.

Entre los indicios decomisados figuraban un Maserati, un Porsche, un Audi R8, un Corvette, vehículos clásicos, motocicletas, motos acuáticas y decenas de automóviles de alta gama.

En marzo de 2020, la Unidad de Extinción de Dominio entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) 36 vehículos vinculados al patrimonio de Alfaro Bravo, con lo que la cifra ascendió a 91 automotores..

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La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público inmovilizó 36 vehículos vinculados a Marvin Alfaro Bravo alias “Stuart”, sindicado de dirigir una estructura criminal relacionada al tránsito internacional de drogas. pic.twitter.com/09xMWbbSol — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 5, 2020

Proceso judicial

En julio de 2019, el Tribunal Tercero Penal autorizó la extradición de Alfaro Bravo a Estados Unidos, donde era requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

En mayo de 2025, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a seis años de prisión a los exagentes Luis Rodolfo Joachin Alfaro, Ubaldo Augusto Camey y Danilo Jenri Chacach por el delito de obstrucción a la justicia.

Según la resolución, los exagentes colaboraron con la estructura criminal al trasladar información que permitió evitar acciones de las autoridades contra la estructura que lideraba Alfaro Bravo. Otros dos policías continuaban pendientes de enfrentar juicio.

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal conoce el juicio en contra Alfaro Bravo por lavado de dinero u otros activos. Según la acusación del MP, habría dado apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades de narcotráfico vinculadas con Juan Alberto Ortiz López, alias “Chamalé”.