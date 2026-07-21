MS, Barrio 18 y Los Caradura: la pugna por la plaza de Sacatepéquez y los cabecillas que dirigen la disputa desde prisión

La emboscada en la que murieron dos presuntos integrantes del Barrio 18 el pasado 18 de julio en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, es, para las autoridades, el episodio más reciente de una disputa criminal que se desarrolla por el control del narcomenudeo y las extorsiones en el corredor que une Sacatepéquez con Chimaltenango.



Las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) sostienen que detrás del ataque existe una pugna entre la Mara Salvatrucha (MS) y una alianza integrada por el Barrio 18 y Los Caradura, grupo criminal que, según las pesquisas, rompió en el 2024 su relación con la MS y pasó a operar junto con integrantes de la pandilla rival para mantener el control de distintos territorios.



De acuerdo con documentos de inteligencia de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal (Dipanda) de la PNC, a los que tuvo acceso Prensa Libre, ambas organizaciones mantienen estructuras definidas, con presencia en municipios estratégicos de Sacatepéquez y Chimaltenango, y sus principales cabecillas continúan ejerciendo influencia desde prisión.

Una alianza que cambió el mapa criminal

De acuerdo con las investigaciones de la PNC, el conflicto no comenzó en Sacatepéquez.

Las pesquisas señalan que Los Caradura y la MS mantuvieron durante varios años una alianza para controlar el narcomenudeo, las extorsiones y el lavado de dinero mediante centros nocturnos en las zonas 9, 10 y 14 de la capital y municipios cercanos.

Sin embargo, esa relación se rompió tras una serie de disputas que las autoridades atribuyen a Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", identificado como uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) y quien, según la investigación policial, responde las órdenes de Jorge Yahir de León Hernández, alias "El Diabólico". De León, uno de los cabecillas de la MS, cumple una condena de 168 años de prisión por varios delitos.

La ruptura derivó, según la PNC, en una nueva configuración criminal. Los Caradura comenzaron a operar junto con integrantes del Barrio 18 para mantener el control de distintos territorios, mientras que la Mara Salvatrucha inició una ofensiva para recuperar esos espacios.

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Las autoridades sostienen que esa pugna, que comenzó en El Gallito, zona 3 capitalina, se extendió a las discotecas de las zonas 9, 10 y 14, posteriormente a la zona 6 y luego alcanzó municipios de Sacatepéquez, donde ahora se disputa el control del narcomenudeo y las extorsiones.

La Mara Salvatrucha en Sacatepéquez y Chimaltenango

Los documentos de inteligencia identifican como principales estructuras de la MS en el área a las clicas Locos Centrales Salvatrucha (LCS) y Teclas Locos Salvatrucha (TLS).

El documento de Dipanda señala que la clica Locos Centrales Salvatrucha opera en San Andrés Itzapa, Colomba Costa Cuca, Parramos, El Tejar, Zaragoza, San Martín Jilotepeque y la cabecera de Chimaltenango.

Mientras que la Teclas Locos Salvatrucha mantiene operaciones en Chimaltenango y coordina acciones con la LCS.

Según la información de inteligencia y la hipótesis que sigue la PNC, estas dos clicas estarían relacionadas con el ataque armado ocurrido en San Miguel Dueñas.

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El cabecilla de la clica Locos Centrales Salvatrucha es Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias White, condenado en mayo de 2021 a 123 años de prisión por asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

La otra clica de la MS que opera en esos dos departamentos y que apoya a la LCS en sus operaciones ilegales es Teclas Locos Salvatrucha, dirigida por Emeterio Suruy Tubac, alias Chispa, quien, según la Policía, asumió el control de las extorsiones y del narcomenudeo en Quetzaltenango.

Suruy Tubac fue capturado en agosto del 2021 como uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha en Chimaltenango.

Posteriormente, en julio del 2023, fue condenado a 95 años de prisión inconmutables por el asesinato de tres personas, asociación ilícita, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito.

Antes de esa condena también figuró en investigaciones por su fuga del Hospital Regional de Cuilapa en el 2016 y por el ataque armado en el Hospital Roosevelt en el 2017.

capturados por liberar a marero preso, Emeterio Suruy Tubac,de la emergencia hospital nacional de Cuilapa Santa Rosa pic.twitter.com/w2T4jvR7y2 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 10, 2016

De acuerdo con datos del Sistema Penitenciario, Reyes y Suruy cumplen condena en el Centro de Detención Preventiva para Hombres "Reinstauración Constitucional", conocido como Pavoncito.

El Barrio 18 y el apoyo de Los Caradura

El más reciente ataque que se le atribuye a la MS dejó muertos y heridos a presuntos integrantes de la clica Raza Chapina (RCH) del Barrio 18, que, según Dipanda, opera en Santa Lucía Milpas Altas, Alotenango, Santiago Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Además, en Parramos, El Tejar y la cabecera de Chimaltenango.

Uno de los cabecillas de la clica Raza Chapina es Jarvin Leonel Itzol Cruz, alias "Loco" o "Crazy", quien cumple condena en el nuevo pabellón de aislamiento de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla.

En abril del 2013, Itzol fue condenado a 88 años de prisión por extorsión, plagio o secuestro y robo agravado por un caso ocurrido en San Lucas Sacatepéquez.

Pese a permanecer en prisión, los documentos de inteligencia lo señalan como responsable de coordinar las operaciones del Barrio 18 en municipios de Sacatepéquez y Chimaltenango.

La disputa en Sacatepéquez

La noche del 18 de julio, Cristián Alexander López Pérez, alias Tiny, y Héctor David Noriega Sotoj, de la clica Raza Chapina, murieron cuando el picop en el que viajaban fue interceptado por hombres armados al salir de un residencial en San Miguel Dueñas.

Alexandro José Galindo Arellano sobrevivió al ataque y fue trasladado al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

Según el Ministerio Público, en la escena fueron localizados 159 indicios balísticos y tres teléfonos celulares.

De izquierda a derecha, Cristián Alexander López Pérez, alias "el Tiny", señalado por las autoridades como miembro del Barrio 18 y operador de Los Caradura en Sacatepéquez, y Héctor David Noriega Sotoj, quienes murieron en el ataque armado. A la derecha, Alexandro José Galindo Arellano, quien sobrevivió al atentado y permanece bajo investigación por sus antecedentes penales.

En un video se observa cómo los presuntos miembros del Barrio 18 se desplazaban en un picop cuando fueron interceptados por dos vehículos, de los cuales descendieron varios hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

La PNC informó que su principal hipótesis apunta a que el ataque está relacionado con la disputa entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y Los Caradura por el control del narcomenudeo y las extorsiones en Sacatepéquez.