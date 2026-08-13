CC ordena a Arévalo, al MARN y a AMSA mantener abierto el vertedero de Amatitlán

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó este jueves 13 de agosto por unanimidad al presidente Bernardo Arévalo, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) no cerrar a finales de agosto el vertedero ubicado en el km 22 de la ruta al Pacífico.

La resolución permite que las municipalidades continúen utilizando el vertedero, cuyo cierre técnico estaba previsto para el 31 de agosto.

La orden de la CC se deriva de un amparo promovido por las municipalidades de Villa Nueva, Amatitlán y San Miguel Petapa.

La decisión constitucional ocurre mientras el MARN analizaba los estudios técnicos presentados por AMSA para determinar si autorizaba una prórroga de dos años para el funcionamiento del depósito.

De acuerdo con Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, la fecha de cierre se estableció en el 2024 y continuaba vigente para el 31 de agosto.

AMSA presentó al Marn estudios técnicos que, según esa institución, demuestran una mejora en el manejo y la compactación de la basura durante los últimos dos años. Con esos documentos buscaba que se autorizara una extensión del plazo de funcionamiento.

A finales de julio se esperaba que el Ministerio anunciara si concedería una prórroga de dos años. Sin embargo, Castellanos indicó que continuaba el análisis de los estudios técnicos y que se evaluaban distintas posibilidades “para tomar la mejor decisión” y no afectar la estabilidad del vertedero.

El MARN también analizaba otras opciones para los desechos que llegan al lugar.

Una de las posibilidades planteadas por las autoridades era un cierre gradual del depósito, que comenzaría el 31 de agosto y podría prolongarse durante varios meses o incluso un año, mientras se supervisara la evolución de las fases y se ejecutaran las acciones de clausura.

Buscaban opciones

Al vertedero llegan a diario 300 camiones con más de dos mil 200 toneladas de desechos provenientes de 32 municipios. Según el Marn, desde el 2025 se notificó a las comunas que el cierre del lugar estaba previsto para agosto de este año.

Las autoridades ambientales han señalado que las municipalidades son responsables del manejo y la disposición de la basura en sus territorios y que, independientemente de la decisión sobre el vertedero, deben buscar alternativas.

Un cierre técnico requiere varios años

El cierre del vertedero no consiste únicamente en dejar de recibir basura. El proceso técnico requiere controlar los lixiviados —líquidos formados por los residuos—, los gases producidos por la descomposición de los desechos y otros focos de contaminación.

El procedimiento contempla cubrir gradualmente los residuos con material inerte y propiciar el crecimiento de vegetación. La recuperación del área podría tomar al menos tres años.

La orden de la CC permite que las municipalidades continúen utilizando el depósito y modifica el escenario previsto para finales de agosto, cuando debía comenzar el proceso de cierre.

Con Información de Ana Lucía Ola

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