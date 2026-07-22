Embajada de EE. UU. destaca casos de extraditados desde Guatemala; entre ellos, el esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos

La Embajada de Estados Unidos informó que la cooperación bilateral con Guatemala ha fortalecido la rendición de cuentas contra quienes amenazan la seguridad de ambos países. Agregó que varios extraditados desde territorio guatemalteco han aceptado cargos o han sido condenados ante tribunales estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico, el contrabando de migrantes, el tráfico de armas de fuego y el lavado de dinero.

“Nuestra colaboración bilateral impulsa la rendición de cuentas de quienes amenazan nuestras comunidades. Recientemente, varios extraditados a EE. UU. aceptaron cargos relacionados con el contrabando de inmigrantes, narcotráfico con vínculos con organizaciones terroristas, tráfico de armas de fuego y lavado de dinero. Juntos avanzamos en la lucha contra el crimen transnacional para la seguridad regional”, publicó la embajada en su cuenta oficial de X.

Nuestra colaboración bilateral impulsa la rendición de cuentas de quienes amenazan nuestras comunidades. Recientemente, varios extraditados a EE.UU. aceptaron cargos relacionados con el contrabando de inmigrantes, narcotráfico con vínculos a organizaciones terroristas, tráfico… pic.twitter.com/AyU5kIa3jq — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 22, 2026

Este es el listado de los extraditados a Estados Unidos.

Juan José Morales Cifuentes y los Pochos

Juan José Morales Cifuentes, alias Pancho, presunto cabecilla de la estructura criminal los Pochos y esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Isel Súñiga Morfín, se declaró culpable el 22 de junio de este año ante el Tribunal del Distrito Este de Texas del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía estadounidense, aceptó el decomiso de US$1 millón y reconoció haber participado en una conspiración que involucró al menos 450 kilogramos de cocaína. Según la investigación estadounidense, la estructura abastecía cargamentos de droga al cartel de Sinaloa.

Wenshen Xu y el Cartel Jalisco Nueva Generación

Otro de los extraditados mencionados por la Embajada de EE. UU. es Wenshen Xu, ciudadano chino capturado en Guatemala en julio del 2025 y extraditado a Estados Unidos en enero del 2026. El 30 de junio se declaró culpable de conspirar para importar cocaína, lavar dinero procedente del narcotráfico y proporcionar apoyo material al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con documentos judiciales, admitió que utilizó Guatemala para coordinar una reunión con presuntos representantes del CJNG con el fin de organizar envíos de cocaína hacia Estados Unidos. Además, aceptó haber participado en una estructura que introdujo más de 450 kilogramos de cocaína y lavó al menos US$22 millones provenientes del narcotráfico.

Sergio Duarte Frías y la red del fentanilo

El mexicano Sergio Antonio Duarte Frías, operador financiero de los Chapitos, fue capturado en Guatemala en marzo del 2023 y extraditado a Estados Unidos. En diciembre del 2025 fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por conspirar para importar fentanilo y lavar dinero.

La investigación determinó que coordinaba operaciones financieras del cartel de Sinaloa, administraba ganancias obtenidas por la venta de fentanilo y supervisaba envíos de esa droga en territorio estadounidense.

En el mismo caso figura la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, quien fue sentenciada el 28 de enero del 2026 a seis meses de prisión tras colaborar con la justicia estadounidense. La Corte del Distrito Sur de Nueva York la declaró culpable del delito de conspiración para importar fentanilo, luego de que se declarara culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. También fue procesado Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino, señalado por las autoridades estadounidenses de conspirar para traficar fentanilo y negociar el envío de armamento para esa organización criminal.

Rigoberto Ramón Miranda Orozco y el tráfico de migrantes

La publicación también hace referencia al caso de Rigoberto Ramón Miranda Orozco, capturado en Guatemala en agosto del 2024 a solicitud de Estados Unidos y extraditado en marzo del 2025. El 2 de julio de este año se declaró culpable de conspiración para introducir ilegalmente migrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los organizadores de la estructura responsable del traslado de migrantes en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, el 27 de junio del 2022, tragedia en la que murieron 53 personas.