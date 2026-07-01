Chino extraditado admite que utilizó Guatemala para coordinar envíos de cocaína del Cartel Jalisco Nueva Generación

El ciudadano chino Wenshen Xu, capturado en Guatemala en el 2025 y extraditado a Estados Unidos, admitió que utilizó el país como punto de coordinación para una operación de narcotráfico vinculada con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de dirigir desde Honduras una red logística que transportaba cocaína desde Colombia y lavar al menos US$22 millones provenientes del narcotráfico.

La declaración de culpabilidad presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos revela que Guatemala no solo fue el país donde Xu fue capturado. También fue el escenario de una reunión clave celebrada el 17 de julio del 2025, durante la cual aceptó coordinar el transporte de cargamentos de cocaína para personas que afirmaban representar al Cartel Jalisco Nueva Generación, organización que Estados Unidos designó como terrorista.

Ese mismo día, luego de esa reunión en Ciudad de Guatemala, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil ejecutaron la orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. En ese momento, las autoridades guatemaltecas informaron que Xu era requerido por delitos relacionados con lavado de dinero, pero la investigación estadounidense terminó vinculándolo también con conspiración para importar cocaína y proporcionar apoyo material al cartel mexicano.

Xu, de 52 años, se declaró culpable el 30 de junio pasado ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia de conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico y proporcionar apoyo material al CJNG.

Honduras, el centro de operaciones

De acuerdo con la declaración de hechos que firmó como parte de su acuerdo de culpabilidad, Xu dirigía desde Honduras una red logística utilizada para transportar cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades estadounidenses lo describen como un prolífico traficante de cocaína establecido en Honduras, donde administraba empleados y una infraestructura integrada por pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y colaboradores distribuidos en distintos países de América Latina.

Su función consistía en garantizar el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia hasta organizaciones con capacidad para introducir la droga en Estados Unidos, además de coordinar las operaciones financieras derivadas del narcotráfico.

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La ruta de la cocaína

Según la investigación, la conspiración para el trasiego de estupefacientes comenzó en noviembre del 2023.

El 24 de marzo del 2024, Xu sostuvo una reunión en Fort Lauderdale, Florida, para coordinar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

Posteriormente, el 12 de junio del 2024, viajó a Bogotá, Colombia, donde se reunió con personas vinculadas al tráfico de cocaína y observó un cargamento de 50 kilogramos que, según el expediente, sería enviado a Estados Unidos.

La declaración de culpabilidad también establece que el 17 de julio del 2025 aceptó ayudar a coordinar el traslado de aeronaves cargadas con cocaína desde Cali, Colombia, para personas que afirmaban representar al CJNG.

Como parte de ese acuerdo, ofreció facilitar el uso de pistas de aterrizaje, aeropuertos y otros recursos logísticos para garantizar el transporte de los cargamentos.

Lavado de más de US$22 millones

Además del tráfico de drogas, Xu admitió integrar una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de cocaína y fentanilo.

La estructura recogía grandes cantidades de efectivo obtenidas en Estados Unidos y las trasladaba mediante criptomonedas, cuentas bancarias y mensajeros hasta organizaciones criminales en Colombia, México y otros países.

Para ocultar el origen del dinero utilizaban plataformas de comunicación cifrada como WeChat y WhatsApp, múltiples billeteras de criptomonedas, cuentas bancarias internacionales y códigos de autenticación obtenidos de números de serie de billetes.

Xu y sus colaboradores cobraban una comisión por cada operación, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, aceptó que la organización lavó al menos US$22 millones.

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Más de 450 kilogramos de cocaína

En un comunicado difundido tras la declaración de culpabilidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Xu y sus cómplices introdujeron más de 450 kilogramos de cocaína en ese país y coordinaron el lavado de más de US$22 millones procedentes de la venta de cocaína y fentanilo.

Audiencia para la sentencia

La audiencia para conocer la sentencia contra Xu fue programada para el 15 de octubre del 2026. De acuerdo con la legislación estadounidense, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.