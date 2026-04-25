De “El 7” a “la Gaby”: así operan los narcos guatemaltecos en las redes del fentanilo entre México, Asia y EE. UU.

El jueves 23 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 23 personas y entidades vinculadas con una red internacional de adquisición de opioides sintéticos asociada al cartel de Sinaloa, organización designada terrorista. Entre los sancionados hay una persona y dos empresas guatemaltecas.

Según EE. UU. la medida apunta a desarticular toda la cadena de suministro, desde la obtención de precursores químicos en Asia hasta la producción y distribución de drogas como el fentanilo, consideradas una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En el trasiego de esta droga han participado guatemaltecos, según el país norteamericano.

Los casos de guatemaltecos vinculados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos revelan una estructura cada vez más sofisticada, en la que operadores locales cumplen funciones clave en la logística, el financiamiento y la conexión con carteles internacionales, como el de Sinaloa.

Investigaciones de autoridades estadounidenses y guatemaltecas apuntan a que estas redes no solo trasladan droga, sino que también coordinan la compra de precursores químicos desde Asia, el movimiento de cargamentos en México y el flujo de dinero en varios países.

Las pesquisas señalan que Wilmer Alexander Hernández Cano, alias “El 7”, y Ana Gabriela Rubio Zea, alias “la Gaby”, muestran cómo ciudadanos guatemaltecos se han integrado en distintos niveles de estas estructuras criminales.

El operador en la ruta del fentanilo

Wilmer Alexander Hernández Cano, alias “El 7”, fue capturado el 12 de marzo pasado por ser requerido por una corte del Distrito de Rhode Island, en Estados Unidos, por conspiración para distribuir fentanilo.

De acuerdo con las investigaciones, formaba parte de una organización que operaba en Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos, y que entre el 2025 y el 2026 habría adquirido y transportado varios kilogramos de esta droga desde México.

Las autoridades señalan que el fentanilo era trasladado hacia territorio estadounidense para su distribución, mientras que las ganancias regresaban a México, Guatemala y Colombia.

Además, Hernández Cano habría actuado como intermediario en la venta de narcóticos y facilitado su distribución dentro de la red criminal.

Su captura se efectuó en Mataquescuintla, Jalapa, durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Una red de trasiego de fentanilo y el rol de guatemaltecos

Ese mismo día, las autoridades ejecutaron otros operativos contra personas requeridas por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, fue detenido en Ayutla, San Marcos, señalado de conspirar para fabricar y distribuir drogas, incluidas cocaína y fentanilo.

Según las pesquisas, Peláez Martínez estaría vinculado con el intento de enviar al menos cinco kilogramos de cocaína y 400 gramos de fentanilo hacia Estados Unidos, además de estar relacionado con el uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico.

En otro caso, un sospechoso identificado como Escobar Rodríguez fue capturado con fines de extradición por conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Al momento de su detención, se le incautó un arma de fuego con 16 municiones.

“La Gaby”: el enlace con Asia y el cartel de Sinaloa

Ana Gabriela Rubio Zea, alias “la Gaby”, es una guatemalteca vinculada al cartel de Sinaloa que fue condenada en Estados Unidos por conspiración para importar fentanilo.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rubio Zea operó entre el 2014 y el 2023 como intermediaria en la compra de precursores químicos desde China, conectando empresas asiáticas con productores de fentanilo en México.

Para ello utilizaba una empresa con sede en Guatemala, IGIGI Technologies, que servía como fachada para gestionar la importación y exportación de sustancias químicas.

Las investigaciones detallan que la guatemalteca coordinó envíos de precursores, incluido un cargamento de 25 kilogramos incautado en México en el 2021, y realizó transferencias por unos US$100 mil a compañías chinas.

También habría negociado directamente la venta de pastillas de fentanilo falsificadas, al ofrecer muestras de mil píldoras por US$3 mil, según evidencia obtenida por agentes encubiertos de la DEA.

Pese a que la fiscalía solicitaba entre nueve y once años de prisión, Rubio Zea fue condenada a seis meses, tras declararse culpable y colaborar con la justicia estadounidense.

De los laboratorios a los mercados

Según la OFAC, los carteles mexicanos dependen de empresas químicas de distintos países para obtener precursores y otros insumos necesarios para producir opioides sintéticos.

Estos proveedores se ubican principalmente en Asia, donde comercializan sustancias como la 4-piperidona y la N-Boc-4-piperidona.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona puede producir alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, con potencial para generar unas 900 mil dosis letales.

La OFAC también designó a Jaime Augusto Barrientos Camaz, intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo, quien obtiene suministros de empresas en India, entre ellas Agrat Chemicals y SR Chemicals.

Según esa oficina, Barrientos utilizaba la empresa J and C Import, con sede en la Ciudad de Guatemala, y recibió 116 kilogramos de N-Boc-4-piperidona durante dos meses.

Otra empresa señalada es Central Logística de Servicios, con sede en Guatemala, dedicada al envío de precursores y fentanilo terminado.