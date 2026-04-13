La desaparición de Claudia Pamela Rivas en Huité, Zacapa, llevó al MP y la PNC a viviendas de los Lorenzana y sus escoltas

La desaparición de Claudia Pamela Rivas, registrada en noviembre del 2025, llevó al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) a allanar viviendas vinculadas con la estructura de los Lorenzana y sus escoltas, en La Reforma y Huité, Zacapa.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del MP y la PNC, se identificaron viviendas de los presuntos responsables de la desaparición de Rivas, quienes también estarían vinculados a la muerte de otras mujeres en ese departamento.

Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) identificaron 31 inmuebles de una estructura vinculada al narcotráfico y a muertes de mujeres. Integrantes del clan de los Lorenzana serían los responsables de los hechos violentos.

El MP y la PNC ejecutaron allanamientos en las viviendas de los presuntos narcotraficantes y, en la aldea La Reforma, en Huité, identificaron al hermano de Haroldo Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, a quien Estados Unidos y las autoridades guatemaltecas señalan como cabecilla de la estructura criminal.

De acuerdo con la base de datos del MP y la Policía, el hermano de Haroldito no tiene orden de captura en su contra por hechos delictivos; “está solvente”, refieren los informes. En otra vivienda en esa misma locación, identificaron a los hijos y primos del cabecilla.

Según las pesquisas, los Lorenzana estarían vinculados a la desaparición de Pamela Rivas y a la muerte de otras mujeres.

Durante los operativos del 12 de abril, la Policía capturó a tres personas, incautó armas y municiones, localizó un arsenal y decomisó Q20 mil, además de rescatar dos armadillos y una perica guayabera.

Allanamientos en la Municipalidad de Huité

Este 13 de abril, el MP informó que llevó a cabo operativos en Huité por la desaparición de Rivas. Una de las diligencias se realizó en la municipalidad de esa localidad y en inmuebles donde operan mototaxistas.

“La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble ubicado en el municipio de Huité, Zacapa. Esta se lleva a cabo como continuación de las diligencias efectuadas ayer, en seguimiento a la investigación en curso por la desaparición de Claudia Pamela Rivas en el referido municipio”, indicó.

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¿Qué pasó con Claudia Pamela Rivas?

El 28 de noviembre del 2025, a las 22.30 horas, se activó la alerta Isabel Claudina, tras la denuncia presentada por familiares de Claudia Pamela Rivas ante la Fiscalía de la Mujer del MP en Zacapa.

Rivas, de 30 años, originaria de Huehuetenango, residente en la colonia Guayacán, Huité, municipio donde fue vista por última vez. Es madre soltera, auditora de profesión, y laboraba como directora financiera en la municipalidad de esa localidad.

Dos días después de su desaparición, el 30 de noviembre del 2025, a las 18.30 horas, fiscales y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) inspeccionaron su residencia. En el lugar localizaron dos llaves para motocicleta, una con un llavero negro con la palabra “Pulsar”. Según el informe, los objetos fueron encontrados por familiares, quienes presumen que no pertenecen a Rivas.

También indicaron que anteriormente trabajó en la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, y que desde enero del 2024 desempeñaba funciones en la comuna de Huité.

Esa misma semana, el 3 de diciembre del 2025, en una vivienda de Huité, investigadores localizaron 15 indicios, incluidos computadoras, teléfonos, documentos y dinero en efectivo.

Según el MP, fueron incautados Q9,711.75, además de un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres con Q700.