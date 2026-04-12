Helicópteros, drones y 31 allanamientos: Continúa la búsqueda de Claudia Pamela Rivas, empleada municipal de Huité desaparecida 

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ejecutan allanamientos este domingo 12 de abril en 31 inmuebles en Huite, Río Hondo y Usumatlán, Zacapa, por la desaparición de Claudia Pamela Rivas, empleada municipal de Huité.

Rivas desapareció el 26 de noviembre del 2025 en dicho municipio, por lo cual se lleva a cabo una investigación para conocer su paradero.

La operación incluye la participación de un oficial tercero de la PNC, dos inspectores, 62 investigadores, 14 equipos de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) conformado por ocho elementos cada equipo, cuatro equipos del Grupo de Acción Rápida (GAR) con ocho elementos cada equipo, ocho agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y 11 elementos de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (Unagob).

La PNC también despliega tres drones y dos helicópteros en Zacapa.

Cuatro días después de la desaparición, el 30 de noviembre, las autoridades hallaron unas llaves de motocicleta.

Rivas era directora financiera de la Municipalidad de Huité.

🚨 MP realiza 30 allanamientos en Zacapa en seguimiento a investigación por la desaparición de una mujer



La Fiscalía contra el Delito de Femicidio sede central en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil realiza diligencias de… pic.twitter.com/D6qBJ0Vxfe — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 12, 2026

El 3 de diciembre, la PNC y el MP ingresaron a una vivienda en dicho municipio donde localizaron 15 indicios que incluyeron computadoras, teléfonos y documentos.

“Fueron incautados Q9,711.75 en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que contenían Q700”, indicó el ente investigador en su momento.

Por este caso, se creó un grupo multidisciplinario que involucra al Comando Antisecuestros y equipo de la alerta Isabel Claudina.

¿Cuándo desapareció Claudia Pamela Rivas?

A las 22.30 horas del 28 de noviembre, familiares de Rivas activaron una alerta Isabel Claudina ante la Fiscalía de la Mujer en Zacapa.

Rivas, de 30 años, fue vista por última vez en la colonia donde residía, en Huité. Es madre soltera, auditora y trabajaba en la municipalidad de la localidad desde enero de 2024.

Según declaraciones de allegados, Rivas solía comunicarse a diario con su hijo.

También indicaron que anteriormente laboró en la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, departamento donde era originaria.

Además, señalaron que Rivas poseía una motocicleta y un vehículo, los cuales no fueron localizados en el apartamento que alquilaba y aún no han sido ubicados.