¿Qué encontró la PNC y MP durante el allanamiento en busca de Claudia Pamela Rivas, empleada de la Municipalidad de Huité, Zacapa?

Una semana después de que Claudia Pamela Rivas desapareciera, las autoridades llevaron a cabo un segundo operativo en Zacapa.

Los primeros indicios que halló la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) fueron unas llaves de motocicleta, localizadas el 30 de noviembre, en seguimiento a la desaparición de Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa.

Este miércoles 3 de diciembre, las autoridades ingresaron a una vivienda ubicada en Huité para dar con el paradero de la funcionaria.

Durante la diligencia hallaron 15 indicios, entre ellos computadoras, teléfonos y documentos, los cuales serán analizados, indicaron los investigadores.

"Fueron incautados Q9 mil 711.75 en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que contenían Q700 en efectivo", dijo el MP.

Para este caso se creó un grupo multidisciplinario que involucra al Comando Antisecuestros, al equipo especializado de la alerta Isabel Claudina y a fiscales del Ministerio Público.

El ente investigador informó que la Fiscalía de la Mujer y la agencia fiscal de Huité apoyan en la investigación por la desaparición de Rivas.

¿Cuándo desapareció Claudia Pamela Rivas?

El 28 de noviembre, a las 22.30 horas, se activó la alerta Isabel Claudina número 2025/1682, tras la denuncia presentada por familiares de Claudia Pamela Rivas ante la Fiscalía de la Mujer del MP en Zacapa.

Rivas, de 30 años, originaria de Huehuetenango, reside en la colonia Guayacán, Huité, municipio donde fue vista por última vez. Es madre soltera, de profesión auditora y laboraba como directora financiera en la municipalidad de esa localidad.

Como parte de las diligencias, el 30 de noviembre, a las 18.30 horas, fiscales y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) inspeccionaron su residencia. En el lugar localizaron dos llaves para motocicleta, una con un llavero negro con la palabra “Pulsar”. Según el informe, los objetos fueron encontrados por familiares, quienes presumen que no pertenecen a la funcionaria.

De acuerdo con declaraciones de allegados, Rivas solía comunicarse a diario con su hijo de 7 años. También indicaron que anteriormente trabajó en la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, y que desde enero del 2024 desempeñaba funciones en la comuna de Huité.

Los familiares refirieron que, semanas antes de su desaparición, había mencionado sentirse estresada por conflictos en su lugar de trabajo. Además, señalaron que posee una motocicleta y un vehículo, los cuales no se encuentran en el apartamento que alquilaba y aún no han sido ubicados.