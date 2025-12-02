La CC confirma juicio contra Fernanda Bonilla y Luis Marroquín por muerte de Melisa Palacios

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió sin lugar un recurso presentado por Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, sindicados por el crimen de Melisa Palacios, y confirmó que ambos deben enfrentar juicio.

El fallo fue emitido el lunes 2 de diciembre, tras analizar la apelación presentada por la defensa, la cual buscaba revertir la resolución de la jueza Carol Patricia Berganza, quien en septiembre pasado ordenó enviar a juicio a Bonilla y Marroquín.

En audiencia de etapa intermedia, la jueza determinó que los hechos descritos en la investigación del Ministerio Público se encuadran en el delito de asesinato. Inicialmente, Bonilla era procesada por homicidio en estado de emoción violenta y Marroquín por encubrimiento propio.

La defensa argumentaba que el caso debía tratarse mediante aceptación de cargos por delitos menos graves, antes de dicha audiencia. No obstante, los magistrados de la CC consideraron que la juzgadora actuó conforme a derecho y que no se vulneraron las garantías procesales de los sindicados.

Ambos deberán presentarse el próximo 9 de diciembre ante la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, donde buscarán modificar la calificación jurídica del delito con el fin de optar a un procedimiento abreviado mediante aceptación de cargos.