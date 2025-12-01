“Les pido de rodillas que me ayuden a encontrar a mi hija”: madre de Pamela Rivas rompe el silencio

Claudia Pamela Rivas Paterón, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa, permanece desaparecida desde el 26 de noviembre. Su madre, Claudia Patricia Rivas, exige respuestas a las autoridades y pide ayuda a la población para dar con su paradero.

“Desde esa noche no he vuelto a saber de ella”, relató la madre conmovida. Rivas Paterón, de 30 años, perdió comunicación con su familia luego de una videollamada habitual en la que conversó sobre asuntos familiares y laborales.

Según la madre, la última interacción ocurrió la noche del 26 de noviembre, cuando Claudia Pamela dijo que tenía una semana complicada por el cierre contable en la municipalidad. Durante la charla, comentó que padecía dolor cervical y debía tomar medicación para sobrellevar la jornada.

El miércoles por la mañana, otra familiar intentó contactarla sin éxito. Al justificar la falta de respuesta con la posible ausencia de energía eléctrica —una situación recurrente en la zona—, la familia no sospechó lo peor sino hasta el jueves, cuando las llamadas y mensajes tampoco obtuvieron respuesta.

“Empecé a preocuparme de verdad cuando el teléfono ya no sonaba y los mensajes no entraban”, explicó la madre. A partir de ese momento, intentó comunicarse con empleados municipales para verificar si su hija se había presentado a trabajar. Un colaborador le confirmó que Claudia Pamela no llegó a la oficina desde el miércoles, pese a que ese día se había restablecido la energía y se solicitó al personal retomar labores.

La angustia creció cuando, tras varias gestiones de la familia desde Huehuetenango, lograron acceder a la vivienda de la joven funcionaria. La casa estaba intacta, sin señales de violencia ni alteración. No obstante, tanto su camioneta como su motoneta habían desaparecido.

“Eso fue lo peor. La casa estaba normal, pero no estaban ni su vehículo ni su motocicleta. Y ella tampoco”, contó la madre.

La alerta de desaparición fue activada por familiares ante la Fiscalía de la Mujer. Desde entonces, el caso ha sido difundido en redes sociales. Las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la DEIC han intervenido, realizaron entrevistas y aseguraron estar recabando grabaciones de cámaras cercanas, aunque, según la madre, hasta el momento no han proporcionado avances significativos.

Claudia Pamela Rivas es descrita por su familia como una mujer estudiosa, responsable y dedicada. Laboró varios años en el sistema financiero, fue catedrática y, más recientemente, directora financiera municipal en Huité desde enero del 2024.

“Es una excelente hija, buena madre, hermana, prima. Siempre ha ayudado a los demás, aconsejando que estudien, que se superen. Ella nunca perdió un curso en la universidad”, aseguró la madre.

La familia de Rivas Paterón suplica a las autoridades que actúen con celeridad y a la ciudadanía que aporte cualquier información útil.

“Les pido de rodillas que me ayuden a encontrar a mi hija. Que no dejemos que haya tanta violencia contra la mujer en Guatemala”, imploró la madre.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

