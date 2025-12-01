Hallan llaves sospechosas: qué se sabe sobre la desaparición de Pamela Rivas, trabajadora de la municipalidad de Huité

La Fiscalía de la Mujer y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de noviembre pasado.

Según consta en el parte policial, el viernes 28 de noviembre, a las 22.30 horas, se activó la alerta Isabel Claudina número 2025/1682. La denuncia fue recibida por la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) en Zacapa, tras el reporte de familiares.

Rivas tiene 30 años, es originaria de Huehuetenango y reside en la colonia Guayacán, Huité, donde fue vista por última vez. Es soltera, auditora y se desempeña como funcionaria de esa comuna.

Como parte de las diligencias, el 30 de noviembre, a las 18.30 horas, fiscales y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) realizaron una inspección fotográfica en su residencia.

En el lugar fueron localizadas dos llaves para motocicleta, una con llavero negro y la palabra “Pulsar”. De acuerdo con el informe, los objetos fueron encontrados por familiares, y se presume que no pertenecen a la desaparecida. Por esa razón, fueron secuestrados y embalados por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), con fines investigativos.

La familia de Rivas indicó que no es habitual que ella pase más de un día sin comunicarse con su hijo de 7 años; además, detallaron que anteriormente trabajó en la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. En enero del 2024 comenzó a laborar en la comuna de Huité, donde ejercía como directora financiera. Estaba por cumplir dos años en el cargo.

Sus allegados comentaron que en las semanas previas había mencionado sentirse estresada y que en su lugar de trabajo “había mucho pleito y cosas así”, aunque no dio detalles. Además, indicaron que posee una motocicleta y un vehículo, pero ambos están ausentes del apartamento que alquila, y no han sido localizados.

La Municipalidad de Huité confirmó la desaparición por medio de un comunicado, en el cual expresó su preocupación por el caso y pidió a la población colaborar con información que facilite su localización. “Confiamos en Dios y en el trabajo de las autoridades para que Pamela pueda regresar pronto con bien”, señaló el pronunciamiento.

El Instituto de Fomento Municipal (Infom) también manifestó su solidaridad con la comuna y con los familiares de la víctima. En un comunicado oficial, solicitó a las autoridades “redoblar esfuerzos de búsqueda e investigación”, y llamó a la ciudadanía a sumarse a la búsqueda.

Se consultó al Ministerio Público sobre avances en el caso, pero no se ha recibido respuesta.

INFOM se solidariza con la Municipalidad de Huité, Zacapa

