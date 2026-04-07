Operativo antinarcótico deja cinco capturados tras 14 allanamientos en Zacapa e Izabal

Un operativo antinarcótico ejecutado este martes 7 de abril en Zacapa e Izabal permitió la captura de cinco personas durante 14 allanamientos, como parte de acciones contra estructuras dedicadas al trasiego de droga, informaron fuentes oficiales.

El Ejército de Guatemala detalló que la acción se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), como parte de estrategias para desarticular estructuras dedicadas al trasiego de droga desde Honduras.

Según las autoridades, la estructura utilizaba pasos fronterizos no controlados en aldea La Playona, Copán, Honduras, y aldea El Refugio, Los Amates, Izabal, como rutas logísticas para movilizar clorhidrato de cocaína hacia México y Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que el grupo es remanente de una organización vinculada a Pedro Ángel Ortiz Solís, alias “Guerrillero”, extraditado en el 2025, quien operaba un corredor de narcóticos en la región fronteriza.

Como resultado del operativo, fueron capturados Héctor “N”, de 38 años; Juan “C”, 59; Álvaro “R”, 36; Joselito “R”, 25; y Fidel “L”, 37, todos guatemaltecos.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos son señalados de asociaciones delictivas y, en algunos casos, de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares como indicios para fortalecer la investigación.

El Ejército indicó que estas acciones buscan debilitar las estructuras del narcotráfico que operan en la zona oriental del país.

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