EE. UU. sanciona red del Cartel de Sinaloa y señala a intermediario guatemalteco

Este jueves 23 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 personas y entidades que conforman una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cartel de Sinaloa, una organización extranjera designada terrorista.

Los proveedores y distribuidores de productos químicos, incluidos los designados, han transformado el panorama del narcotráfico al permitir que los carteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia, añadió.

Explicó que, al explotar las cadenas de suministro internacionales y las instalaciones de producción clandestinas, estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia que nunca.

Según la OFAC, estas drogas ilícitas, como el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año. Las designaciones de este 23 de abril abarcan todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos.

“El presidente Trump ha dejado claro que no se permitirá que los carteles terroristas causen estragos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Agregó: “El Departamento del Tesoro seguirá atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro y evitar que se pierdan más vidas por el fentanilo”.

De acuerdo con la OFAC, la acción de este jueves refleja un esfuerzo unificado del Gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales.

Las designaciones se emitieron de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que ve el tema proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y con la OE 13224, enmendada, que tiene como objetivo a los terroristas y sus partidarios.

La medida adoptada este 23 de abril también se enmarca en la Orden Ejecutiva 14367, que designó al fentanilo y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva (ADM).

La OFAC remarcó que la letalidad del fentanilo ilícito, su fabricación y distribución por parte de redes delictivas organizadas y su papel como fuente de ingresos para carteles violentos lo convierten en una amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En ese sentido, el Departamento del Tesoro se comprometió a utilizar todos los medios a su alcance para desarticular la fabricación y el tráfico de fentanilo.

De los laboratorios a los mercados

A decir de la OFAC, los carteles mexicanos dependen de empresas químicas de todo el mundo para obtener los precursores y otros productos químicos esenciales necesarios para producir opioides sintéticos.

Estos proveedores químicos se ubican principalmente en Asia, donde comercializan y venden precursores de fentanilo, como la 4-piperidona, la N-Boc-4-piperidona y otros derivados relacionados, a intermediarios por kilogramo.

De acuerdo con estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona produce alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, un volumen con el potencial de producir aproximadamente 900 mil dosis letales.

Envíos a México y Guatemala

Los intermediarios, en connivencia con los carteles mexicanos, facilitan la logística y el envío de estos productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima.

A menudo, los cargamentos que contienen kilogramos de precursores de fentanilo, sustancias letales, se etiquetan erróneamente como “productos químicos seguros”.

Posteriormente, los intermediarios transfieren los productos químicos a individuos conocidos como “cocineros”, quienes controlan laboratorios clandestinos de drogas sintéticas operados por los carteles, explicó.

Según EE. UU., uno de estos carteles es el Cartel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera y uno de los mayores productores de fentanilo y otras drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos.

Durante décadas, esta organización ha inundado Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas ilícitas.

“El Cartel de Sinaloa, uno de los carteles de la droga más poderosos del mundo, opera extensas redes transnacionales para facilitar la adquisición de precursores químicos en Asia y sintetizarlos en fentanilo y otras drogas sintéticas en sus laboratorios clandestinos en México”, señaló la información.

Fuentes precursoras con sede en la India

Este 23 de abril, la OFAC designó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria), proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India, quien comerciaba con precursores de fentanilo para su uso en la producción ilícita de esta droga.

Junto con la vendedora Yuktakumari Ashishkumar Modi (Modi), Sutaria facilitaba la venta y el envío de estos precursores a México y Guatemala, incluidos N-Boc-4-piperidona, y los etiquetaba erróneamente como "productos químicos seguros".

Según EE. UU., Sutaria y Modi utilizaron SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals), ambas empresas con sede en India, para llevar a cabo estas transacciones.

Sutaria y Modi fueron arrestados en marzo del 2025 por las autoridades indias por esta actividad, añadió.

La OFAC designó a Sutaria, Modi, SR Chemicals y Agrat Chemicals de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Intermediario guatemalteco

Además, la OFAC designó a Jaime Augusto Barrientos Camaz (Barrientos), intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo, quien obtiene su suministro de varias empresas en India, incluidas Agrat Chemicals y SR Chemicals.

Según la OFAC, Barrientos utilizaba la empresa J and C Import, con sede en la Ciudad de Guatemala, y fue el receptor final de N-Boc-4-piperidona por un total de 116 kilogramos durante un período de dos meses.

Central Logística de Servicios (Central) es otra empresa de importación y exportación con sede en Guatemala que se dedica al envío de precursores de fentanilo, así como de fentanilo terminado, aseguró la OFAC.

La OFAC designó a Barrientos, J and C Import y Central de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Agregó que Karina Guadalupe Carrillo Torres (Carrillo) es intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, México. Ha sido vinculada a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina que suman más de 50 kg.

Según informes, Carrillo tiene vínculos familiares con la facción Chapitos del cartel de Sinaloa y es esposa de Régulo Acosta Hernández (Acosta), miembro de ese grupo, a quien la OFAC también designó este 23 de abril.

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Acosta es proveedor de fentanilo y cocaína con base en Sinaloa, México. Ha utilizado lavadores de dinero en Estados Unidos para recibir pagos por la venta de drogas, afirmó la OFAC.

Carrillo y Acosta son propietarios de las empresas Desarrollos Cartok S. A. de C. V. (Cartok) y Comercializadora Grupo Carhern S. A. de C. V. (Carhern). Ambos fueron arrestados en México en marzo del 2026 por delitos relacionados con el narcotráfico, según Estados Unidos.

La OFAC designó a Carrillo y Acosta de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Además, designó a Cartok y Carhern de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado en nombre de Carrillo.

La OFAC añadió que María Viridiana Rugerio Arriaga (Rugerio) es intermediaria de precursores químicos ubicada en México. Compra productos químicos en India y los vende a productores de drogas para su síntesis en fentanilo y metanfetamina.

Rugerio ha actuado como intermediaria de precursores y otros productos químicos esenciales utilizados en la producción de fentanilo y metanfetamina, incluidos N-Boc-4-piperidona. Es propietaria de la empresa Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S. A. de C. V. (Química), con sede en León, Guanajuato, México, afirmó.

También fue designada por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

José de Jesús Ramírez Torres (Ramírez) es importador con sede en Jalisco, México, que utiliza sus empresas, entre ellas Corporativo y Enlace Ram S. A. de C. V. (Enlace Ram), para importar precursores químicos de metanfetamina, afirmó la OFAC.

La red corporativa de Ramírez también incluye Enlace Forwarding México, S. de R. L. de C. V. (Enlace Forwarding), Cargo Global 3PS, S. de R. L. de C. V. (Cargo Global), y la entidad con sede en Florida E-Ram Group LLC (E-Ram).

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La OFAC designó a Ramírez Torres de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. También designó a Enlace Ram, Enlace Forwarding y Cargo Global.

Según la OFAC, Reyma Global Trading S. A. de C. V. (Reyma) es una empresa importadora con sede en la Ciudad de México que ha importado grandes cantidades de productos químicos utilizados en la producción de metanfetamina para diversas organizaciones, incluido el cartel de Sinaloa.

Aduaeasy S. de R. L. de C. V. (Aduaeasy) es una empresa importadora con sede en México que ha recibido envíos de productos químicos procedentes de Asia. La OFAC también designó a Reyma y Aduaeasy.

Además, designó a Ramiro Baltazar Félix Heras (Félix), miembro de alto rango de la facción Los Mayos del cartel de Sinaloa, involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

También designó a Alejandro Reynoso Jiménez (Reynoso), químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde utilizaba precursores químicos para producir fentanilo destinado a la facción de Los Chapitos.

¿Qué implican las sanciones?

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también queda sujeta a estas medidas.

Salvo autorización expresa de la OFAC, las regulaciones prohíben las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes de personas bloqueadas.

Las infracciones pueden dar lugar a sanciones civiles o penales. La OFAC puede imponer sanciones civiles bajo el principio de responsabilidad objetiva.

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