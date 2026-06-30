Ciudadano chino extraditado desde Guatemala se declara culpable de narcotráfico y apoyo al CJNG

Wenshen Xu, ciudadano chino extraditado desde Guatemala, se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de conspirar para importar cocaína, lavar dinero procedente del narcotráfico y brindar apoyo material al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se informó este martes 30 de junio.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Xu enfrentaba un proceso penal en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero.

La investigación señala que, entre noviembre del 2023 y su captura en la Ciudad de Guatemala, el 17 de julio del 2025, Xu y sus coconspiradores utilizaron diversos métodos clandestinos para lavar ganancias del narcotráfico, entre ellos transferencias espejo, aplicaciones de comunicación encriptada, sistemas de verificación mediante números de serie y esquemas de cambio de divisas.

Según los documentos judiciales, Xu también conspiró con personas en Estados Unidos, Colombia y Honduras para introducir cargamentos de varios kilogramos de cocaína en territorio estadounidense.

Las autoridades indicaron que, alrededor del 17 de julio del 2025, Xu y otros implicados acordaron organizar el transporte de un cargamento de cocaína desde Cali, Colombia, para una persona que afirmaba representar al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El Gobierno estadounidense recordó que el 20 de febrero del 2025 designó al Cartel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

Xu fue capturado por las autoridades guatemaltecas el 17 de julio del 2025, a solicitud de Estados Unidos, y extraditado el 30 de enero de 2026 para enfrentar el proceso judicial.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de la Oficina de Inteligencia Especial de esa agencia, sus oficinas en Guatemala y Colombia, la Policía Nacional Civil de Guatemala y la Policía Nacional de Colombia.

El Departamento de Justicia indicó que la Oficina de Asuntos Internacionales, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala colaboraron para concretar la captura y extradición del acusado.

El caso forma parte de la Operación Recuperar América, una iniciativa del Departamento de Justicia dirigida a combatir a los carteles y las organizaciones criminales transnacionales.

Chinese National Pleads GUILTY (in Homeland Security Task Force Investigation) to:



• Narcotics Trafficking

• Money Laundering

• Material Support to Terrorism



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