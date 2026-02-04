Cuatro supuestos narcotraficantes fueron extraditados a EE. UU. y uno de China usaba apps encriptadas y transferencias espejo para lavar dinero

Tres guatemaltecos y un ciudadano chino fueron extraditados a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Los cuatro son señalados de integrar estructuras de trasiego de drogas con operaciones en Guatemala.

De acuerdo con la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Adelfo Federico Valdez Santos, alias Lico Valdez; Pedro Pablo Oliva Catalán, alias Peques; y Kelvin David Berón Ramírez, también conocido como Catracho, fueron extraditados el 30 de enero pasado.

Las acusaciones sostienen que Valdez, Oliva y Berón conspiraron y asistieron a otros traficantes internacionales de drogas para fabricar, distribuir y transportar cocaína hacia Estados Unidos.

Agrega que Wenshen Xu, de nacionalidad china, fue extraditado para comparecer ante el Distrito Este de Virginia por conspirar para importar cocaína, lavar dinero proveniente del narcotráfico y proporcionar apoyo material al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista.

Según documentos judiciales, desde al menos noviembre del 2023 y hasta el 17 de julio del 2025, Xu y sus socios presuntamente ejecutaron transferencias espejo, utilizaron aplicaciones de comunicación encriptada, un sistema de verificación de números de serie y métodos de lavado de dinero basado en el intercambio de divisas para ocultar las ganancias del narcotráfico.

“Xu también presuntamente conspiró con individuos en Estados Unidos y en otros lugares, incluidos Colombia y Honduras, para contrabandear cargamentos de varios kilogramos de cocaína hacia EE. UU.”, detalla la embajada.

Añade que Xu organizó y facilitó el transporte de un cargamento de cocaína desde Cali, Colombia, en nombre de una persona que decía representar al cartel Jalisco Nueva Generación.

Indica que Xu podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por esos hechos.