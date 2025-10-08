Arnoldo Vargas Estrada, exalcalde de Zacapa condenado por narcotráfico, muere a los 78 años

La mañana de este 8 de octubre de 2025, se dio a conocer el fallecimiento del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, a los 78 años.

Vargas se convirtió en el primer político guatemalteco extraditado a Estados Unidos, en donde cumplió una condena por narcotrafico.

En 1985, el narcotráfico se adentró en la política guatemalteca con la llegada de Arnoldo Vargas Estrada a la alcaldía de Zacapa, donde estuvo al frente hasta 1990, cuando fue capturado. Dos años después, fue extraditado a EE. UU.

La justicia de ese país lo condenó a 30 años de prisión por conspirar, importar, poseer y distribuir cocaína, pero solo cumplió 25. En el 2017, Vargas regresó a Guatemala en un vuelo de deportados y este 8 de octubre murió en un hospital, según medios locales.

El Concejo de Gualán, Zacapa, presidido por el alcalde Luis Alfredo Ortega Tobar, lamentó la muerte del narcotraficante y exjefe edil.

“Arnoldo Vargas Estrada. Pedimos a Dios por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, rogándole al creador resignación por tan irreparable pérdida”, publicó la comuna en sus redes sociales.

Señala que Vargas dejó una huella y un legado que “permanecerán en la memoria de quienes lo conocieron”.

El regreso de Arnoldo Vargas Estrada

El 15 de julio, un grupo de zacapanecos salió a las calles para recibir con aplausos y lágrimas a Arnoldo Vargas, quien regresaba después de haber purgado una condena en Estados Unidos como el primer capo del narcotráfico en Guatemala.

Regresó a la aldea Manzanotes, el sitio donde nació.

Dos años después, Vargas formó el comité cívico Al Rescate de Zacapa y, bajo el lema “El sol sale de nuevo”, se postuló como candidato a alcalde, aunque el Tribunal Supremo Electoral le negó la inscripción por sus antecedentes criminales.

Pese a la prohibición del Tribunal, el 16 de junio su comité cívico ganó la alcaldía. Le correspondió al candidato a concejal primero, Mynor Amílcar Morales Vargas, asumir el cargo de jefe edil, aunque en el pueblo muchos aseguran que Vargas dirigía la comuna.

El 15 de enero del 2020, fecha en que tomó posesión la nueva corporación municipal de Zacapa, Arnoldo Vargas estuvo sentado al costado izquierdo del alcalde Mynor Amílcar Morales y de los concejales.



Lea además: Alcaldías bajo la sombra del narco



“Tengo una gran responsabilidad, un gran deseo de ver a nuestro Zacapa subir; acá está el grupo de amigos y hermanos que van a dirigir esta municipalidad, comenzando por Pancho (…), somos una familia unida que lucha por los intereses, queremos ver a cada uno de ustedes con un empleo”, dijo Vargas en esa ocasión.

“Yo voy a ser el administrador y voy a estar vigilante durante las 24 horas. Yo no necesito dinero, yo necesito que mi pueblo tenga la confianza y la seguridad de que vamos a trabajar, y mañana el pueblo lo dirá”, concluyó Vargas durante su intervención en el cambio de mando.

El decomiso vinculado a Vargas

El 18 de noviembre del 2021, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron una serie de allanamientos contra una estructura de narcotráfico en Zacapa. En una vivienda vinculada a Arnoldo Vargas y a su sobrino, Evdin Leonel Vargas Estrada, se decomisaron Q286 mil y US$800.

En marzo del 2024, el Juzgado de Extinción de Dominio dio con lugar una solicitud del MP y el dinero pasó a manos del Estado de Guatemala.