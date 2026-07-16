Los Pochos: quiénes fueron los primeros capturados y cómo operaba la estructura de narcotráfico, según EE. UU.

La organización de narcotráfico Los Pochos, que durante años ha operado en la frontera entre Guatemala y México, comenzó a desarticularse en el 2019 con el proceso de extradición de su fundador, el entonces alcalde de Ayutla, San Marcos, Érick Salvador Súñiga Rodríguez, según EE. UU.

Las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Texas y del Departamento del Tesoro de EE. UU. describen a Los Pochos como una organización dedicada al almacenamiento, transporte y distribución de cocaína desde Guatemala hacia México para abastecer al cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de ese país.

Aunque uno de los integrantes de la organización, Juan Carlos Cruz Ovalle, alias "el Hielero", había sido capturado en Guatemala en el 2013 por delitos relacionados con narcotráfico y otros hechos criminales, la ofensiva contra la estructura tomó fuerza seis años después.

El 26 de abril del 2019, el Ministerio Público informó que Estados Unidos solicitó la captura con fines de extradición de Érick Salvador Súñiga Rodríguez, entonces alcalde de Ayutla, San Marcos.

La solicitud era de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la justicia estadounidense lo requería para comparecer ante la Corte de Distrito para el Distrito Este de Texas por delitos relacionados con narcotráfico.

Mientras en Guatemala se tramitaba el retiro de su inmunidad, la defensa de Súñiga Rodríguez inició negociaciones con la DEA para una entrega voluntaria.

El 19 de diciembre del 2019, el entonces alcalde se entregó a agentes estadounidenses en Tapachula, Chiapas, México, y fue trasladado a Texas para enfrentar el proceso penal.

Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo designó como un importante narcotraficante extranjero y señaló oficialmente a la organización conocida como Los Pochos.

Los primeros integrantes identificados

En esa designación, EE. UU. identificó a los principales operadores de la estructura.

Entre ellos figuraban:

José Juan Súñiga Rodríguez , hermano de Érick Súñiga, identificado como responsable del transporte para la organización.

, hermano de Érick Súñiga, identificado como responsable del transporte para la organización. Alex Oswaldo Parada Rodríguez , alias "la Pantera", señalado como uno de los principales lugartenientes.

, alias "la Pantera", señalado como uno de los principales lugartenientes. Wildin Tulio Jui Escobar .

. Juan Carlos Cruz Ovalle, alias "el Hielero", detenido en Guatemala desde el 2013.

La OFAC también sancionó cinco empresas vinculadas con la estructura, entre ellas negocios agrícolas, un restaurante, un supermercado y una empresa de audio para vehículos.

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Así operaba la organización

Según el Departamento del Tesoro y los expedientes judiciales estadounidenses, Los Pochos aprovechaban la ubicación estratégica de Guatemala para mover cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica.

Las investigaciones sostienen que la droga ingresaba al país por vía marítima, era almacenada principalmente en Ayutla, San Marcos, y posteriormente trasladada por tierra hacia México, donde era entregada a operadores del cartel de Sinaloa para continuar su recorrido hacia EE. UU.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que la organización utilizaba contactos locales para facilitar sus operaciones en la frontera y que traficantes mexicanos pagaban por almacenar temporalmente los cargamentos antes de cruzarlos hacia territorio mexicano.

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Un nuevo cabecilla

Tras la entrega de Érick Súñiga Rodríguez y su muerte en una prisión estadounidense en abril del 2020, la investigación no se detuvo.

La fiscalía estadounidense sostiene que Juan José Morales Cifuentes, alias "Pancho" y esposo de la actual alcaldesa de Ayutla, Isel Anelí Súñiga Morfín, asumió como el nuevo cabecilla de Los Pochos desde el 2019.

Los documentos lo describen como distribuidor de cocaína y coordinador del transporte de la organización, además de asegurar que mantenía vínculos con el cartel de Sinaloa.

La acusación presentada en junio del 2023 por la Fiscalía del Distrito Este de Texas señala que Morales Cifuentes participó en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína entre el 2013 y el 2023, con operaciones en Guatemala, México, Honduras, Colombia y otros países de Centroamérica y Sudamérica.

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"Manía", el operador de Los Pochos

El 3 de enero del 2024, las autoridades guatemaltecas capturaron en Antigua Guatemala a Luis Enrique Ruiz Morales, alias "Manía", señalado por EE. UU. de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de que fuera importada ilegalmente a ese país.

Una semana después aceptó ser extraditado. Las pesquisas estadounidenses lo vinculan directamente con Juan José Morales Cifuentes y lo identifican como parte del mismo grupo que coordinaba el trasiego de cocaína desde Colombia hacia Guatemala, México y EE. UU.

Las investigaciones también lo relacionan con empresas que prestaron servicios a la Municipalidad de Ayutla durante la administración del fallecido exalcalde Érick Salvador Súñiga Rodríguez.

Más capturas y condenas

El 11 de diciembre del 2023, Juan José Morales Cifuentes fue detenido en Guatemala con fines de extradición.

Aceptó ser enviado a EE. UU. en enero del 2024 y fue extraditado el 16 de mayo del mismo año.

En febrero del 2024, la OFAC sancionó a Morales Cifuentes, a la alcaldesa Isel Anelí Súñiga Morfín y a Erick Manuel Ochoa Villagrán, alias "la Perica", identificado como uno de los principales lugartenientes de la organización y responsable del almacenamiento de cargamentos de cocaína.

Ochoa Villagrán fue capturado en Guatemala, extraditado y, en diciembre del 2025, condenado en EE. UU. a 17 años y seis meses de prisión, tras declararse culpable del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

La confesión de Morales Cifuentes

Juan José Morales Cifuentes firmó un acuerdo de culpabilidad ante la Corte de Distrito del Este de Texas. En el documento judicial, admitió haber participado en la conspiración para distribuir cocaína y reconoció que durante su permanencia en la organización estuvo involucrado en el trasiego de al menos 450 kilogramos de cocaína.

También aceptó entregar US$1 millón, monto que la Fiscalía estadounidense considera producto de las ganancias obtenidas por esa actividad ilícita.