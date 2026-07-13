Juan José Morales Cifuentes, esposo de la alcaldesa de Ayutla y cabecilla de “los Pochos”, se declara culpable en EE. UU.

Dos años después de su extradición, Juan José Morales Cifuentes, alias "Pancho", esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Isel Súñiga Morfín, se declaró culpable en Estados Unidos del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y aceptó el decomiso de US$1 millón, monto que la Fiscalía estadounidense identifica como las ganancias obtenidas por esa actividad delictiva.



Morales Cifuentes, presunto cabecilla de los Pochos, aceptó colaborar con la justicia estadounidense y firmó un acuerdo de culpabilidad el 22 de junio del 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde admitió su responsabilidad por la conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

La acusación presentada por por EE. UU., en junio del 2023 contra Morales, contenía dos cargos relacionados con el narcotráfico; sin embargo, los documentos judiciales muestran que el acusado únicamente se declaró culpable del delito de conspiración.

Admitió conspiración

Según el documento, Morales Cifuentes reconoció ser la persona acusada en el proceso y aceptó haber participado en la conspiración de estupefacientes.

"Juan José Morales Cifuentes y una o más personas celebraron un acuerdo para cometer el delito imputado en la acusación formal, consistente en fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que esa cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos", señala el escrito.

El esposo de la alcaldesa de Ayutla, admitió que conocía el propósito de la organización criminal "los Pochos" y decidió integrarse a ella.

Además, afirmó ante el tribunal que estuvo involucrado en el trasiego de al menos 450 kilogramos de cocaína.

"Morales Cifuentes sabía que la cantidad involucrada durante el período de la conspiración comprendía al menos 450 kilogramos de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. Dicha cantidad estuvo involucrada en la conspiración después de que el acusado ingresó a ella, era razonablemente previsible para el acusado y formaba parte de la actividad emprendida conjuntamente", dice el acuerdo de culpabilidad.

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Además, reconoció su participación en esa estructura de trasiego de drogas "los Pochos", que le distribuye y almacena droga al Cartel de Sinaloa, según EE. UU.

Aceptó entregar US$1 millón

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Morales Cifuentes aceptó entregar US$1 millón. El documento presentado por la Fiscalía estadounidense señala que "el acusado aceptó el decomiso de moneda de los Estados Unidos por la cantidad de US$1 millón, suma que representa las ganancias obtenidas del delito imputado".

La orden también establece que, si ese dinero no puede recuperarse, el Gobierno estadounidense podrá solicitar el decomiso de bienes sustitutos para cubrir el monto.

La captura y la extradición

Morales Cifuentes fue capturado el 11 de diciembre del 2023 en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.

En enero del 2024 aceptó ser extraditado y el 16 de mayo del 2024 fue entregado a las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso penal.

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Los Pochos y sus vínculos con el Cartel de Sinaloa

Cuando Morales Cifuentes fue extraditado, la Fiscalía del Distrito Este de Texas sostuvo que era uno de los principales integrantes de los Pochos, organización dedicada al tráfico de cocaína con operaciones en Guatemala y México.

En mayo del 2024, la Fiscalía estadounidense afirmó que Morales Cifuentes era el cabecilla de la organización desde el 2019 y lo identificó como un distribuidor de cocaína y coordinador de transporte radicado en Guatemala.

Según esa investigación, la organización suministraba toneladas de cocaína a organizaciones criminales establecidas en Guatemala y México.

La Fiscalía también aseguró que Los Pochos abastecía grandes cargamentos de cocaína a dirigentes del cartel de Sinaloa, organización que contaba con la infraestructura para recibir, consolidar y trasladar la droga hacia Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos presentados por las autoridades estadounidenses, traficantes mexicanos pagaban a Morales Cifuentes por almacenar cargamentos de cocaína en Ayutla, San Marcos, antes de continuar su traslado hacia México.

Sanción contra alcaldesa

Morales Cifuentes es esposo de Isel Súñiga Morfín, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, e hija del fallecido exalcalde Erick Súñiga Rodríguez, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en el 2019 tras admitir cargos relacionados con el narcotráfico y falleció en prisión en el 2020.

En febrero del 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Morales Cifuentes, a su esposa, Isel Súñiga Morfín, y a Erick Manuel Ochoa Villagrán por presuntos vínculos con la organización los Pochos.

Según la OFAC, la estructura continuó operando tras la muerte de Erick Súñiga Rodríguez y mantuvo el traslado de cocaína desde Guatemala hacia México y Estados Unidos. Las sanciones también alcanzaron a las empresas Importadora Jireh, Construhogar, WIV, S. A. y Condado Real, cuyos bienes e intereses en bienes en Estados Unidos quedaron bloqueados.

Registros de Guatecompras muestran que Construhogar, empresa vinculada a Morales Cifuentes, facturó Q1 millón 781 mil 822.11 a la Municipalidad de Ayutla entre el 2016 y el 2022 por la venta de materiales de construcción.

La administración de Isel Súñiga también fue objeto de cuestionamientos en enero del 2024 por la compra de 15 carabinas calibre .223 y municiones por Q411 mil para la Policía Municipal. Tras esa adquisición, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció un análisis jurídico sobre la legalidad de ese tipo de compras, debido a que la seguridad pública corresponde por mandato legal a la Policía Nacional Civil.

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Condena contra el lugarteniente

Erick Manuel Ochoa Villagrán, alias "la Perica", fue capturado en Guatemala, extraditado a Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. En diciembre del 2025 fue condenado a 210 meses de prisión, equivalentes a 17 años y seis meses.

Documentos judiciales estadounidenses identifican a Ochoa Villagrán como uno de los principales colaboradores de Morales

Cifuentes. Además, la OFAC lo describió como "uno de los principales lugartenientes de Morales Cifuentes", responsable de proporcionar almacenamiento para cargamentos de cocaína de la estructura los Pochos.