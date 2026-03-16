Fusiles incautados en Ayutla, San Marcos, estaban destinados a grupo del crimen organizado que opera en el municipio, señala la PNC

Durante un patrullaje, el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron 12 fusiles en la aldea Las Margaritas, Ayutla, San Marcos.

De acuerdo con uno de los investigadores del caso, se da seguimiento para determinar si el armamento fue adquirido en México.

Agregó que los fusiles —entre ellos seis AK, tres AR-15, un M16 y uno calibre .223— iban a ser entregados a un grupo del crimen organizado que opera en Ayutla, San Marcos.

“Estamos trabajando para determinar la procedencia de este armamento; ya se pidió un análisis y se está examinando si tiene reporte de robo”, comentó.

Los fusiles fueron hallados dentro de dos costales, indicó la Policía. Además, se localizaron siete cargadores, un caracol y 275 municiones de diferentes calibres.

“Según las investigaciones, estas armas serían utilizadas para realizar diferentes ataques armados en el sector”, añadió la PNC.

“Este decomiso se da por los recorridos constantes y en cumplimiento al Plan de Seguridad Fronteriza que realizan policías y soldados en el área”, agregó la PNC.

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Ayutla y el crimen organizado

En el 2024, Isel Suñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, adquirió 15 armas de fuego tipo carabina del modelo LA-15, calibre .223, a un precio de Q25 mil cada una, con un costo total de Q375 mil.

La adquisición de cartuchos de munición para las respectivas armas fue por un costo total de Q36 mil. La adjudicación de la compra se hizo a la empresa El Franco Tirador, ubicada en la zona 1 de Chiquimula. El valor total asciende a Q411 mil.

En esa ocasión, Suñiga indicó que había necesidad de seguridad, la cual ha surgido nuevamente. Agregó que “hace un tiempo se quiso levantar un grupo con malas intenciones para desestabilizar la seguridad y tranquilidad del municipio”.

La funcionaria es hija del fallecido exalcalde de Ayutla Érick Salvador Suñiga Rodríguez, “Pocho”, extraditado a EE. UU. por narcotráfico; y esposa de Juan José Morales, “Pancho”, también requerido por Washington por el mismo delito.

Juan José Morales, fue extraditado a Estados Unidos por supuestamente ser miembro desde el 2013 hasta junio del 2023 de una estructura dedicada al trasiego de estupefacientes.

“Fue responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades del tráfico de drogas de la organización en Guatemala y México”, señaló el Ministerio Público (MP).