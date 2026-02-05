Cuerpos con heridas en el cuello aparecen en San Marcos; investigación apunta a posible ejecución

Tres personas fueron localizadas sin vida en la aldea Los Jardines, San Lorenzo, San Marcos, informaron este jueves 5 de febrero fuentes oficiales.

Según información preliminar, los cuerpos fueron abandonados en un riachuelo a la orilla de la ruta que comunica del sector El Zanjón hacia San Juan El Tiesto. Vecinos que transitaban por el lugar para dirigirse a sus labores observaron los cadáveres y avisaron a las autoridades.

Las víctimas presentaban heridas visibles en el cuello, aunque aún no se ha determinado el tipo de lesiones, indicaron fuentes oficiales.

Algunas versiones apuntan a que se trata de impactos de bala, mientras que otras mencionan heridas provocadas con arma blanca.

Una fuente policial indicó que, al parecer, las personas no eran originarias de la comunidad y que el sitio del hallazgo está más próximo al municipio de Ayutla. Se presume que los cuerpos fueron trasladados desde otro lugar, dijo la fuente..

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

