Federico Machado: los negocios que impulsó el argentino con el Gobierno de Jimmy Morales

Federico Machado, señalado en Argentina de haber financiado campañas electorales en Guatemala, estuvo en el país entre el 2016 y el 2020, y se reunió con el entonces presidente Jimmy Morales, funcionarios de gobierno y alcaldes, para presentarles a inversionistas y proyectos en el territorio nacional.

Machado salió al ojo público el 12 de febrero último, por las acusaciones hechas por el diputado argentino Rodolfo Tailhade, quien lo señaló de tener nexos con el narcotráfico y haber lavado más de US$550 millones para el cartel de Sinaloa.

Entrevistado por Prensa Libre, Machado negó las acusaciones que hace EE. UU. y mantiene una batalla legal en Argentina para evitar su extradición a ese país.

El argentino aseguró que llegó al país por invitación de funcionarios guatemaltecos, y en la entrevista detalló cuáles fueron los negocios en los que intentó intervenir y con quiénes se reunió.

Proyecto minero

Según Machado, su primer encuentro con Morales fue en el Consulado de Guatemala en Washington D. C., la última semana de febrero del 2016, un día después de que el entonces presidente se reuniera con funcionarios estadounidenses.

En abril de ese año, Machado llegó a Guatemala y fue recibido por Eddy López, entonces comisionado para la inversión extranjera en el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom).

“Eddy López quería llevar inversión a su país y me presenta a Luis Velásquez, del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN)”, recordó Machado.



Según su relato, en el 2017, Velásquez lo llevó a unos terrenos ubicados en Tahuexco, Champerico, Retalhuleu, pero no le interesó al argentino.



Luego, Velásquez lo habría llevado a una finca en Alta Verapaz, el 28 de diciembre del 2017. Machado, durante su recorrido, observó un afluente, un área donde se cultivaba café y los restos de una pista diseñada para aeronaves pequeñas, lugar en donde en 1999 murieron seis personas en un accidente.



El interés de Machado por ese lugar respondió a que, a unos cinco kilómetros, en la parte alta de la cuenca del río Polochic había minerales como cobre, cinc y plomo para explotar.



Machado reconoció que su equipo comenzó las gestiones para comprar esa propiedad, por la que finalmente pagaron alrededor de US$500 mil —unos Q4 millones—.



“Con el banco —CHN— comenzamos a gestionar un tipo de renta, porque no podían vender la propiedad; tenía problemas de invasiones. Hice un pago de Q1.2 millones como garantía y por el permiso, pero en el 2020 me lo devolvieron”, manifestó Machado.



Machado sí logró operar la finca e instaló la empresa Minas del Pueblo, con licencia de explotación emitida por el Ministerio de Energía y Minas.



En esa época, quien fungía como gerente de compras de Minas del Pueblo, que pidió no mencionar su nombre en este artículo, comentó que no recuerda los acuerdos con el CHN para la renta de la finca, en donde estaba el ingreso a la casa patronal y uno de los caminos que conectaba al proyecto Minas del Pueblo.

Machado relató que se hizo una consulta a las comunidades cercanas a la mina y luego de presentar todos los documentos a las autoridades de gobierno les autorizaron las operaciones de explotación.

Finca argentina, Alta Verapaz, lugar donde era uno de los ingresos a la mina de Federico Machado.

Negación

El expresidente del CHN Luis Velásquez, consultado sobre lo declarado por el argentino, comentó que, durante su gestión, entre abril del 2016 y enero del 2018, nunca se concretó una negociación de venta o alquiler de la propiedad. En cambio, enfatizó que, sin resolución, ninguna persona pudo haber ingresado a la propiedad ni explotar sus negocios.



Aseguró que, a finales del 2016, recibió la notificación de que hubo varias personas interesadas en esa finca que anteriormente era propiedad de la empresa Kabir.



Expuso que los potenciales clientes pidieron hablar con él y los atendió, junto con gerentes y otros integrantes del banco.



“Yo nunca he visto ningún documento de que a él —Machado— le hayan dado eso —la finca—. Yo no puedo negar ni afirmar, porque no recuerdo haber visto un documento. Puede ser que las autoridades siguientes le hayan dado algo, que sí haya habido una resolución”, respondió el expresidente del CHN.



Velásquez finalizó la comunicación con este medio indicando que su gestión en el banco fue la más exitosa de los últimos 30 años.

Reunión en casa presidencial

El segundo encuentro entre Morales y Machado se sostuvo en la Casa Presidencial, a finales del 2016, según el argentino.

“Ya conocía al presidente —Jimmy Morales—, y Eddy López estaba buscando inversionistas en Guatemala. Conocía a unos empresarios en Miami, y fui el intermediario para presentarlos”, indicó Machado.



A criterio de Machado, y con documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre, los empresarios le presentaron el proyecto “Interoceanic Pipeline”.



La ambiciosa obra público-privada pretendía que se construyera un oleoducto de 304 kilómetros para transportar petróleo crudo desde Izabal hasta Santa Rosa.



“Estos empresarios de Miami, que eran medio vende humo, me dicen: Nosotros tenemos la capacidad económica, tenemos un grupo árabe atrás. Yo no tenía el teléfono de —Jimmy— Morales, pero me hicieron el contacto para hablar con el presidente esa vez”, relató Machado.



La obra generaría al menos mil 500 empleos durante la construcción y de forma permanente serían 335, según los documentos iniciales.



“El costo total estimado del proyecto era de US$3.3 mil millones; un oleoducto de un solo país para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, mejorando el comercio entre las Américas y los mercados asiáticos en auge”, detalló.



Agregó que, finalmente, los empresarios no pudieron hacer nada, porque algunas de las áreas donde pasaría el oleoducto eran propiedad privada.



Sobre la relación de Machado con el gobierno entre el 2016 y el 2020, el expresidente Jimmy Morales evitó dar comentarios y se limitó a responder: “Dejen de soñar conmigo”.



López, el comisionado para la inversión extranjera de Morales, no respondió a los mensajes y llamadas para saber su postura.

Un nuevo puerto

Ese fue el primer intento de Machado de impulsar una mega obra junto a Eddy López y Jimmy Morales y meses después se presentaría otro proyecto con la empresa Dubai Ports World.

A criterio de Machado nuevamente hizo el enlace con el López, el comisionado para la inversión extranjera, para una reunión.

“Eddy -López- me dice: así que vengan ya, mañana, que vengan mañana vamos a un puerto”, comentó.

Agregó que fueron a Puerto Barrios evaluaron el área, pero no se pudo concretar un acuerdo, debido a no había un marco legal para agilizar las construcciones en el país.

"Así que los empresarios, así como vinieron se fueron”, reconoció.

El tren

La tercera propuesta de obra fue la construcción de un tren y Machado también fue el intermediario entre el gobierno e inversionistas.

Nuevamente los empresarios le apostaron a conectar los océanos Atlántico y Pacífico, esta vez con trenes.

Esa reunión fue en 2016 y los documentos detallan que habilitaría la linea ferrea que va desde Izabal hasta Escuintla y posteriormente una línea desde Escuintla hasta la frontera de Tecun Human, San Marcos.

“En 2016 me reuní con el alcalde de Ayutla, San Marcos, -Erick Zuñiga- y demostró su apoyo”, dijo Machado.

Zuñiga fue acusado por Estados Unidos de delitos relacionados al narcotráfico y el 19 de diciembre de 2019 se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La propuesta de esa otra mega obra detallaba que América contaba con cuatro líneas de conectividad interoceánica distribuidas. Una línea en Canadá, dos líneas en Estados Unidos y el canal de Panamá y apostaban invertir en Guatemala por su posición geográfica



La Torre Manatí

La idea de construir un edificio en la costa caribeña surge entre Machado y Hugo Sarceño, el acalde de Puerto Barrios, Izabal.



Machado relató que le había pagado a una empresa para que diseñara los planos de la Torre Manatí, la cual se pretendía construir en la bahía de Amatique, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios.



Ese proyecto se convertiría en la inmobiliaria vertical más grande de la costa caribeña y única en su clase en los municipios turísticos que colindan con el golfo de Honduras, indicaron los inversionistas en el 2019.



De acuerdo con Arbitrare, empresa que comercializó el proyecto, iban a invertir US$15 millones y tendría más de 25 mil metros cuadrados de construcción, 37 pisos y 140 metros de altura, convirtiéndose en la torre más alta del país y la primera construida fuera del perímetro de la capital.

En 2020 el grupo Desarrollos Inmobiliarios Izabal dio a conocer el Departamento de Supervisión de Obra Civil de la Municipalidad de Puerto Barrios les que recibido la licencia 34-2020 para iniciar con la construcción de la Torre Manatí. (Prensa Libre: Cortesía)

Gastón Machado, hermano de Federico Machado, también se presentó como empresario y sería quien estaría al mando de la construcción.



“A mi hermanastro lo dejé de ver cuando éramos niños, pero un día me encuentra en redes sociales y me comenta que está trabajando en el sector construcción. Le digo que yo estaba en Guatemala y teníamos planeado hacer un edificio”, contó Federico Machado.



Gastón Machado declaró a medios de comunicación en el 2019 que Guatemala sigue siendo un país de alto atractivo y lo enorgullece invertir en la Torre Manatí, la cual traería un alto impacto en la economía de las comunidades.



La obra nunca se inició, porque la preventa y lanzamiento se tenían programados para el 20 de marzo del 2020 y, según Federico Machado, se suspendió cuando se detectó el primer caso de covid en Guatemala, el 13 de marzo de ese año.



Además, Federico Machado reconoció que salió del país el 12 de marzo del 2020 con rumbo a Cancún, México, y volvió el 18 septiembre de ese mismo año, en el momento en que las agencias de Estados Unidos le notificaron que lo estaban investigando por posibles vínculos con el narcotráfico.

Hugo Sarceño, alcalde de Puerto Barrios, Izabal y Federico Machado.

Caso Machado

De acuerdo con el medio digital Insight Crime Federico Machado es un magnate argentino de la aviación que logró valerse de los vacíos en las normas de registro de aviones en Estados Unidos para ayudar a narcotraficantes de toda Latinoamérica a buscar aeronaves para el traslado de droga.

Machado era el dueño de dos empresas de aviación en Florida, EE. UU. y fue acusado formalmente el 26 de febrero de 2021 por el Juzgado del Distrito del Este de Texas, junto a otras siete personas, por la presunta compra y registro ilegal de aviones a nombre de firmas y ciudadanos extranjeros para exportación a otros países.

Durante una sesión plenaria en el Congreso de Argentina, el 12 de febrero pasado, el diputado Rodolfo Tailhade habló de los vínculos del legislador José Luis Espert con el empresario Federico Machado, y a su vez, sus nexos con el narcotráfico, lo que favoreció al cartel de Sinaloa, que lavó más de US$550 millones.

Parte de ese dinero, según declaró Tailhade en el Congreso argentino, fue destinado para financiar campañas electorales en Guatemala.

Machado durante una entrevista a Prensa Libre dijo que los señalamientos de Tailhade eran falsos.

No lo investigan

La Fiscalía de Delitos Electorales aseguró que no tiene ninguna investigación abierta por el supuesto financiamiento de Machado a políticos locales.



“Si bien es cierto, hace unos días, circularon algunas declaraciones vertidas por un diputado argentino, en las cuales abordaba el posible vínculo entre distintos personajes políticos, también es cierto que el caso investigado oportunamente y por iniciativa de la fiscalía sirve como parámetro para establecer que no toda la información plasmada en artículos periodísticos o que circula en redes sociales, afirmando ser cierta, es veraz”, manifestó la Fiscalía.