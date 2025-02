Federico Machado revela cuál fue el vínculo con Jimmy Morales y Alejandro Giammattei

Federico Machado es señalado por la justicia de Estados Unidos de conspirar para el trasiego de drogas a esa nación.

Luego del artículo publicado este martes 18 de febrero, Machado contactó a Prensa Libre , primero vía electrónica y luego por videollamada, para ofrecer su versión de los hechos.

Machado, que guarda prisión domiciliar en Argentina y enfrenta un pedido de extradición de EE. UU., habló sobre su vinculo con el expresidente Jimmy Morales y las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) en su contra.

La entrevista es una respuesta también a la sesión plenaria en el Congreso de Argentina, el 12 de febrero pasado, en donde el diputado Rodolfo Tailhade habló de la supuesta relación que mantenía con el legislador José Luis Espert, y a su vez, sus nexos con el narcotráfico. Ahí el diputado lo señala de favorecer al cartel de Sinaloa, que lavó más de US$550 millones. Parte de ese dinero, según declaró Tailhade en el Congreso argentino, fue destinado para financiar campañas electorales en Guatemala.

La acusación de la corte del Distrito Este de Texas de EE. UU. lo vincula, junto con otras siete personas, con la venta de aeronaves para trasladar droga, ¿son suyas los jets que aterrizaron en Guatemala?

Fue buena la sospecha de los agentes de la DEA, porque yo me dedicaba a la aviación en Estados Unidos. Operaba todas mis finanzas y tenía un fondo de inversión.

Éramos inversionistas que manejábamos una empresa de un fideicomiso que estaba en Oklahoma, porque los extranjeros no pueden tener su avión a su nombre y tienen que hacerlo por medio de una empresa estadounidense.

Muchos de esos aviones que bajaron en Guatemala, creo que fueron dos, pertenecían a una empresa de una señora de 62 años. Ella era dueña de más de mil 500 aviones, para mi ella no era culpable, porque no hay forma de controlar esa cantidad de aeronaves. A esa mujer la condenaron, a lo mejor porque no pudo colaborar con la justicia de Estados Unidos.

A mi me vinculan en ese caso por un mensaje de texto, porque una aeronave que aterrizó con droga en Guatemala era de ella y le escribo, mirá, ahí va tu cargamento, lo dije bromeando. Bueno, ese texto es la base que Estados Unidos utiliza para implicarme, aunque tiempo después los agentes de la DEA se dan cuenta que es una broma.

Luego de decomisarlo, las autoridades decidieron llevarlo hasta el Aeropuerto Internacional La Aurora. Era increíble como ese avión se elevaba en medio de la selva —en Petén—.

Un agente de la DEA después me dice, en Dallas —Texas—, nosotros al principio teníamos es sospecha, pero nos dimos cuenta de que no, —pero— siempre hay daños colaterales.

También se dice que usted financió las campañas políticas de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei ¿eso es cierto?

Solo vi dos veces a Jimmy Morales, y nunca tuve acercamientos con —Alejandro— Giammattei o alguien de su equipo. Pero no, nunca les di un dólar o un quetzal a ninguno de los dos y nunca me pidieron.

La única vez que estuve cerca de Giammattei fue para su toma de posesión, lo esperamos como nueve horas con mi abogado Juan Pablo Carrasco.

¿Qué vínculos tenía con Jimmy Morales, cómo lo conoció?

Al expresidente Jimmy Morales lo conocí personalmente, de casualidad cuando asume la presidencia, él va a Estados Unidos, a Washington, a presentarse con el presidente Barack Obama. Morales iba con toda su delegación en un vuelo comercial, pero los dejan tirados en Miami.

Entonces, Eddy López —entonces comisionado para la inversión extranjera en Pronacom— llama a un amigo mío que estaba en una asociación de bancos, que era una de las entrevistas que ellos iban a tener en Washington. Él —López— le dice que tenían que cancelar la entrevista y que no iban a llegar a tiempo, —entonces— les presté un avión de Miami a New York y no les cobré. Se suben todos al avión; hay fotos, eran seis o siete ministros.

Un día después conozco a Jimmy Morales, me da las gracias y charlamos. Morales me dice, ¿por qué no vienen a Guatemala, necesitamos gente que llegue a invertir? Me dijo que era un nuevo gobierno y que el país estaba en una buena posición geográfica.

A Jimmy Morales lo vi dos veces. La siguiente vez fue en casa presidencial, cuando le presenté a una persona que quería hacer un proyecto de interconexión del Pacífico y Atlántico.

También le presté una avioneta a Sammy Morales, el hermano del expresidente tenía que viajar a un pueblo en una localidad por una emergencia, y me acuerdo de que me pidió la aeronave. Esas fueron mis únicos acercamientos con el expresidente.

El diputado argentino Rodolfo Tailhade dice que usted ayudó al cartel de Sinaloa a lavar más de US$550 millones y parte de ese dinero fue destinado a financiar campañas políticas en Guatemala. ¿Qué tiene que decir ante los señalamiento?

¡Que me traiga una prueba!, Si Morales es corrupto, no lo sé. Pero que no lo ataquen por mi lado porque no van a encontrar nada, eso te los puedo asegurar.

Nunca he colaborado con el cartel de Sinaloa para lavar dinero y tampoco he colaborado para grupos del crimen organizado. Nunca he tenido vicios. Le puedo decir que si hubiera tenido ese dinero, estuviera en otro país, hubiera comprado una isla.

A usted lo señalan de crear de forma ilegal una minera en Chiquimula. ¿Usted tenía los permisos?

El proyecto minero que se llamaba Las Minas del Pueblo, eran legales, las autoridades de Guatemala me autorizaron todas sus operaciones, todo marchaba bien hasta que uno de mis trabajadores, Iván Morales, a quien le di mucho poder de manejar dinero y varios de los negocios, me traicionó. Una de las maquina se la llevó a Chiquimula y empezó a operar de forma ilegal. Ya no supe nada más de él, pero tenía 10 guardaespaldas.

El diputado argentino Rodolfo Tailhade dice que usted está preso y esperando ser extraditado a Estados Unidos. ¿Usted sigue en prisión?

Estoy en mi casa peleando la extradición que en Argentina sí tiene esas etapas de pelar en la Corte Suprema de Justicia.

Cuando me arrestaron pasé 60 días en un centro de detención, luego me dejaron libre.

El diputado argentino Rodolfo Tailhade es una persona que en su momento lo voy a denunciar porque él utilizó los servicios de inteligencia argentina, para espiar a políticos. Él - Tailhade- no me trata de pegar a mí, él no sabe ni quién soy yo, él nunca me conoció. Tailhade es un diputado que está con una parte política del país, un espectro político que es el kirchnerismo.