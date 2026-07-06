“Don Chino”, operador del Cartel de Sinaloa capturado en Guatemala, se declara culpable en EE. UU. por tráfico de fentanilo

Humberto Beltrán Cuen, alias "Don Chino", un presunto operador del Cartel de Sinaloa capturado en Guatemala en marzo del 2023, se declaró culpable en Estados Unidos del delito de conspiración para importar fentanilo el pasado 30 de junio, según documentos judiciales del Distrito Sur de Nueva York.

Su caso forma parte de una investigación federal que también derivó en la captura y extradición desde Guatemala de otros presuntos integrantes de la misma estructura vinculada a la facción de Los Chapitos. La acusación federal describe reuniones para negociar cargamentos de fentanilo, un intercambio de armas por droga y menciona a Guatemala como parte de las operaciones del cartel mexicano.

Beltrán Cuen fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso en el que también son señalados Leobardo García Corrales, alias "Leo"; Martín García Corrales, alias "Tano" o "Cachuchas"; y Anastacio Soto Vega, alias "Tachín".

La acusación sostiene que, entre agosto del 2022 y abril del 2023, los cuatro integraron una estructura dedicada al tráfico internacional de fentanilo. Según los documentos judiciales estadounidenses, la audiencia para dictar la sentencia contra Beltrán Cuen fue programada para el 29 de septiembre del 2026.

Reuniones para negociar cargamentos de fentanilo

La acusación describe varias reuniones celebradas en México durante el 2022.

Según el expediente, entre el 26 y el 27 de agosto del 2022, Martín García Corrales y Humberto Beltrán Cuen se reunieron en Mazatlán, México, para negociar cargamentos de fentanilo destinados a Estados Unidos.

"Durante las reuniones, Martín García Corrales declaró que él y su hermano, Leobardo García Corrales, tenían una relación de larga data con El Chapo —Joaquín Guzmán— y que ambos le dieron refugio en su rancho cuando escapó por primera vez de prisión en México", señala el documento.

La acusación agrega que Beltrán Cuen describió a Leobardo García Corrales como "una de las figuras más importantes de Sinaloa".

Posteriormente, el 23 de septiembre del 2022, Beltrán Cuen volvió a reunirse con Martín García Corrales para negociar la compra de rifles y granadas. Semanas después, ambos acordaron pagar esas armas con cargamentos de fentanilo enviados a Estados Unidos. Beltrán Cuen quedó fuera de ese cargo como parte del acuerdo mediante el cual aceptó colaborar con la justicia estadounidense.

La referencia a Guatemala

Los hermanos Leobardo y Martín García Corrales son señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos traficantes a gran escala de metanfetamina y fentanilo vinculados a la facción de Los Chapitos.

Según el expediente, durante una reunión celebrada el 19 de septiembre del 2022 en Ciudad de México, Leobardo García Corrales afirmó que trasladaba sus laboratorios de drogas a Oaxaca, donde producirían aproximadamente una tonelada de fentanilo, y que los precursores químicos provenían de China.

"Uno de los laboratorios de drogas más grandes jamás incautados en Guatemala era un laboratorio del Cártel de Sinaloa perteneciente a Leobardo García Corrales y a su 'buen amigo' El Chapo", señala el documento.

Capturas en Guatemala por tráfico de fentanilo

La investigación también derivó en la captura en Guatemala de Ana Gabriela Rubio Zea, alias "La Gaby", y del mexicano Sergio Duarte Frías, arrestados el 17 de marzo del 2023 en la capital y posteriormente extraditados.

Ambos fueron identificados por las autoridades estadounidenses como integrantes de la misma estructura criminal vinculada a Los Chapitos.

Duarte Frías fue condenado el 22 de diciembre del 2025 a 33 meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero e importar fentanilo.

Rubio Zea fue sentenciada el 28 de enero del 2026 luego de aceptar un cargo por conspiración para la importación de fentanilo como parte de un acuerdo con la Fiscalía.