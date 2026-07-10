Los Lorenzana: dónde cumplen condena los hijos del Patriarca y cómo opera la nueva generación

Tres de los hijos de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como "el Patriarca", cumplen condenas en prisiones federales de Estados Unidos. Dos de ellos permanecen en el mismo centro penitenciario de alta seguridad en California y una está recluida en un centro médico federal para mujeres en Texas.

Mientras tanto, otro de los hijos del fundador del clan permanece pendiente de sentencia y las autoridades estadounidenses sostienen que la organización continúa operando mediante una nueva generación encabezada por los nietos.

Pero estos son los únicos de esa familia que EE. UU. investiga, el 14 de abril del 2025 la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Steven Ovaldino Lorenzana, alias "Chipi", en Río Hondo, Zacapa. El joven, de 29 años, es nieto de Waldemar Lorenzana Lima y es señalado de coordinar cargamentos de cocaína desde Guatemala hacia carteles mexicanos.

El Patriarca y el Clan Lorenzana

Originario de Zacapa, Waldemar Lorenzana Lima fue considerado como uno de los principales cabecillas del narcotráfico en Centroamérica.

Estableció su base de operaciones en Huité y Cabañas, Zacapa, desde donde durante más de dos décadas coordinó cargamentos transnacionales de cocaína.

El supuesto agricultor, durante su juventud fue oficial de la desaparecida Guardia de Hacienda, una dependencia del Ministerio de Gobernación que combatía el contrabando y la defraudación fiscal.

Un testigo que declaró contra Lorenzana Lima expuso que, entre 1989 y 1990, mantuvo nexos con Arnoldo Vargas Estrada, entonces alcalde de Zacapa, cuando recibieron entre cinco y seis aeronaves cargadas con casi una tonelada de cocaína, según un reporte de Insight Crime.

La alianza con Vargas Estrada se mantuvo hasta su captura, en diciembre de 1990, y posterior extradición a Estados Unidos, en 1992.

Nueve años después, en abril del 2011, Lorenzana Lima fue capturado. En el 2014 fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 23 años de prisión en el 2020. Murió en el 2021, a los 81 años, mientras permanecía recluido en una prisión estadounidense.

Pese a los golpes contra su estructura, cuatro de los hijos de Waldemar Lorenzana Lima fueron procesados por la justicia estadounidense. Tres ya fueron condenados y uno permanece pendiente de sentencia.

Eliu Lorenzana Cordón

Eliu Elixander Lorenzana Cordón fue condenado a cadena perpetua en el 2018. Según el Departamento de Justicia, actuó como enlace entre proveedores sudamericanos y el cartel de Sinaloa.

Cumple su condena en la Penitenciaría de Estados Unidos (USP) Victorville, una prisión federal de alta seguridad ubicada en Victorville, California.

Waldemar Lorenzana Cordón

Waldemar Lorenzana Cordón también fue condenado a cadena perpetua en el 2018. Las investigaciones establecieron que coordinaba rutas terrestres y protegía cargamentos que cruzaban Guatemala.

Permanece recluido en la USP Victorville, donde comparte prisión con su hermano Eliu.

Marta Julia Lorenzana Cordón

Marta Julia Lorenzana Cordón, alias "Julie" o "Morena", fue considerada una figura clave en la logística de la estructura.

En marzo del 2024 fue condenada a 33 años de prisión tras admitir haber traficado más de 27 mil kilos de cocaína y obtener ganancias por US$27 millones, monto que también fue decomisado.

Está recluida en el Federal Medical Center (FMC) Carswell, un centro médico federal para mujeres ubicado en Fort Worth, Texas.

Haroldo Geremías Lorenzana Cordón

Haroldo Geremías Lorenzana Cordón fue extraditado a Estados Unidos, pero su proceso judicial aún no concluye y permanece pendiente de sentencia.

Es el único de los hijos de Waldemar Lorenzana Lima que todavía no ha recibido una condena.

La nueva generación

Aunque los principales fundadores y cabecillas del clan Lorenzana fueron capturados, extraditados o condenados en Estados Unidos, las investigaciones de ese país sostienen que la organización continúa operando mediante una nueva generación integrada por nietos del "Patriarca".

De acuerdo con una acusación presentada por el Departamento de Justicia, la estructura pasó a ser dirigida por Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias "Haroldito", hijo de Haroldo Geremías Lorenzana Cordón.

El expediente judicial sostiene que, desde aproximadamente el 2007, "Haroldito" ejerció como cabecilla de la organización junto con su padre, Haroldo Geremías Lorenzana Cordón; sus tíos Eliu y Waldemar Lorenzana Cordón; su tía Marta Julia Lorenzana Cordón, y su abuelo, Waldemar Lorenzana Lima.

Las investigaciones estadounidenses indican que la organización amplió su presencia desde Zacapa hacia Chiquimula, Izabal, Alta Verapaz, Petén y Guatemala, además de controlar áreas fronterizas con Honduras.

La acusación también vincula con la estructura a Steven Ovaldino Lorenzana, alias "Chipi"; Allan Mendoza, alias "Carnitas"; Manuel Lizandro López González, alias "Pinche", y Gilberto Quileb, alias "Sapo", quienes enfrentan procesos penales en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca a la captura de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza.