Así fue el ascenso de “Haroldito”, el cabecilla del clan Lorenzana que está prófugo de la justicia

La acusación presentada ante la Corte del Distrito de Columbia señala que el ascenso de Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, dentro del clan los Lorenzana no fue repentino, sino progresivo. El Gobierno de Estados Unidos volvió a recordar que mantiene una recompensa de Q38.5 millones por información que permita ubicar y capturar al cabecilla.

“Haroldito ha sido cabecilla dentro de la organización criminal junto con su padre, sus tíos y su abuelo”, indica el la acusación de EE. UU. contra Lorenzana Terraza.

Durante años, la estructura fue dirigida por Waldemar Lorenzana Lima y sus hijos, quienes consolidaron una red de narcotráfico con operaciones en el oriente del país y conexiones internacionales.

“Haroldito asumió el control de la organización criminal tras la captura de su padre Haroldo Geremias Lorenzana Cordón, sus tíos Eliu y Waldemar Lorenzana Cordón, su tía Marta Julia Lorenzana Cordón, y su abuelo Waldemar Lorenzana Lima””, indica la acusación.

Según las investigaciones, ese vacío permitió que Haroldito asumiera un rol central en la organización y continuara las operaciones del clan Lorenzana.

El documento refiere que, bajo su mando, la estructura mantiene su sede en Zacapa y opera en distintas regiones, donde coordina el traslado de droga hacia el norte del continente.

“Los Lorenzana facilitan el transporte de cocaína a varios grupos de narcotráfico mexicanos para su eventual traslado a Estados Unidos y otros destinos”, señala el informe.

De acuerdo con la acusación, el grupo transporta toneladas de cocaína desde Centro y Sudamérica hacia Guatemala, desde donde continúa su ruta hacia Estados Unidos.

Además, el expediente indica que la organización ha mantenido vínculos con estructuras criminales de Colombia, Honduras, Venezuela, Guatemala y México.

Como parte de sus operaciones, el grupo habría generado ingresos superiores a US$10 millones en un año, producto del traslado de al menos mil 500 kilogramos de cocaína.

Las autoridades también señalan que la estructura utiliza la violencia como mecanismo de control y expansión.

Represalias contra funcionarios, amenazas a fuerzas de seguridad y acciones contra rivales forman parte de la estrategia del clan, según el documento.

El control del trasiego de droga y de estas acciones estaría a cargo de Lorenzana Terraza, con el apoyo de Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, alias “El Chipi”; Manuel Lizandro López González, alias “El Pinche”; Gilberto Quileb, alias “El Sapo”; Allan Mendoza, alias “El Carnitas”, y otros integrantes.

Allanamientos y señalamientos recientes

El 13 de abril pasado, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo allanamientos en viviendas vinculadas con la estructura de los Lorenzana, en seguimiento a la desaparición de Claudia Pamela Rivas.

Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en La Reforma y Huité, Zacapa, donde las autoridades identificaron las residencias de los presuntos sospechosos, quienes son escoltas de la estructura del narcotráfico.

Según la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, las investigaciones vinculan a integrantes del clan con la desaparición de Rivas y la muerte de otras mujeres en ese departamento.

La División Especializada en Investigación Criminal identificó 31 inmuebles relacionados con la estructura señalada de actividades de narcotráfico y hechos violentos.

Durante los operativos del 12 de abril, la Policía capturó a tres personas, incautó armas y municiones, y decomisó Q20 mil.