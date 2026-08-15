Campo Xan cumple un año sin operación y sigue pendiente de licitación para su cierre técnico

A un año de que el Estado recibió los activos del Campo Xan, al vencer el contrato con el que operaba la empresa Perenco Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún tiene pendiente lanzar la convocatoria para la licitación con la que contratará a la empresa encargada del cierre técnico. Además, expuso el estatus de los activos e informó que efectuará, junto con otras instituciones, una visita para realizar evaluaciones luego de los intentos de robo y sabotaje de tubería de pozos petroleros.

El lunes 17 de agosto, una comitiva integrada por distintas instituciones y personal del Ministerio de Energía y Minas (MEM) efectuará una visita al Campo Xan para evaluar la situación por posibles daños ambientales y las acciones de limpieza que se implementarán, informó la entidad, luego de que el sábado 8 de agosto reportó intentos de robo y sabotaje de tuberías en pozos petroleros. En esa ocasión, refirió que se activaron los protocolos de emergencia y contingencia ambiental.

Esta semana, el Ministerio respondió a Prensa Libre que, durante los intentos de robo de tubería en el Campo Xan, se produjeron pérdidas de fluido compuesto por pequeños remanentes de petróleo e inhibidor de corrosión que se encontraba dentro de la tubería para protegerla. Añadió que dichas pérdidas fueron controladas por personal contratado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH).

También reportó daños, como el corte de la tubería en distintos tramos y el saqueo de los equipos eléctricos de los pozos Xan 13, 28 y 40.

Según las autoridades, en la actualidad las instalaciones y activos ubicados en el Campo Xan se encuentran bajo resguardo del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef). Su personal ha informado al delegado del MEM que permanece en el sitio sobre los robos y saqueos cometidos por personas ajenas.

Estatus de los activos

El contrato para operar el Campo Xan, en San Andrés, Petén, y la minirrefinería La Libertad, a cargo de la compañía Perenco Guatemala, venció el 12 de agosto del 2025. La empresa también dio por finalizado, en esa fecha, el contrato del oleoducto antes de su vencimiento. A partir del 13 de agosto, el Estado asumió los activos, el mantenimiento y la seguridad.

Al respecto, el MEM dio a conocer el estatus de los activos:

Campo Xan y sus pozos

El Campo Xan, que cuenta con 59 pozos, permanece sin operación desde el 13 de agosto del 2025. Según el MEM, todas las instalaciones fueron dejadas por Perenco Guatemala Limited en condiciones seguras. Los equipos fueron entregados al Estado de Guatemala limpios, desenergizados y "en condiciones para uso futuro, si así se deseara". En la actualidad, los pozos cuentan con tapones que permiten mantener una condición segura mientras se realiza la operación de taponamiento o cierre permanente.

En el caso de las tuberías de proceso y las líneas de flujo, el Ministerio explicó que fueron dejadas con inhibidor de corrosión, ya que el petróleo fue drenado para prolongar la vida útil de las tuberías mientras permanecen fuera de operación. No obstante, indicó que pueden existir pequeños remanentes de petróleo.

Licitación, pendiente de convocatoria

Luego de varias modalidades e intentos durante el 2025 para contratar a una empresa especializada que efectúe el cierre técnico de los pozos y del Campo Xan, el MEM definió el año pasado realizar el proceso por medio de una licitación pública, con base en la Ley de Contrataciones del Estado, y ya no mediante la figura de emergencia prevista en la Ley de Hidrocarburos.

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En la actualidad, el proceso de licitación pública se encuentra en la etapa de emisión de dictámenes y aún está pendiente el lanzamiento de la convocatoria para contratar a la empresa que estará a cargo del cierre técnico, denominado CDA del Campo Xan, explicó el MEM.

"Debido a la envergadura de este concurso y a los plazos legales establecidos para la formulación y emisión de documentos, el lanzamiento oficial ha tomado el tiempo requerido por la ley", añadió la oficina de Comunicación del Ministerio. Indicó que se prevé publicar la convocatoria lo antes posible, aunque no precisó una fecha.

Presupuesto

La labor de cierre tardaría alrededor de tres años, para lo cual se ha proyectado un presupuesto de Q370.7 millones (alrededor de US$48.4 millones), que deberá costear el Estado.

Al MEM le fue asignado, en febrero del 2026, un presupuesto de Q148 millones 492 mil 366 para el desmantelamiento, cierre técnico y abandono de los pozos del Campo Xan durante el presente ejercicio fiscal, mediante el Decreto 3-2026 del Congreso.

Para esa labor se efectuó una proyección de tres años. Además de la cifra asignada para el 2026, se prevé solicitar Q116.9 millones para el 2027 y Q105.4 millones para el 2028.

Los pagos a la empresa que resulte adjudicada se harán conforme avance el cierre técnico y el desmantelamiento de los pozos y el monto anual dependerá de la oferta que se presente, explicaron las autoridades en febrero último.

Minirrefinería La Libertad

La minirrefinería La Libertad, también ubicada en Petén, permanece sin operación. En este caso, también se indica que las instalaciones fueron dejadas por la compañía en condiciones seguras y que los equipos fueron entregados al Estado de Guatemala limpios y desenergizados. Al igual que en el Campo Xan, el MEM indicó que las instalaciones quedaron en condiciones para un uso futuro, si así se deseara.

Las tuberías de proceso y las líneas de flujo fueron dejadas con inhibidor de corrosión porque el petróleo y la producción de asfalto fueron drenados, con el propósito de prolongar la vida útil de las tuberías mientras permanecen fuera de operación.

Oleoducto

El oleoducto, cuyo nombre oficial es Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), es operado en la actualidad por City Petén, S. A., compañía obligada a brindar resguardo y mantenimiento a los bienes, explicó el MEM.

También informó que Perenco, al finalizar sus operaciones, entregó las instalaciones y los equipos limpios, sin operación, pero aptos para operar en el futuro. Añadió que el oleoducto contiene inhibidor de corrosión, ya que City Petén utiliza la infraestructura únicamente para el transporte y trasiego destinado a la exportación.

Panorama del Campo Xan y del desarrollo petrolero

El exviceministro de Energía y Minas Jorge García Chiu indicó que no observa un panorama favorable para el desarrollo de nuevos proyectos petroleros en el país y explicó varios factores que sustentan esa apreciación.

En el caso del Campo Xan, señaló que, con base en la decisión del Ministerio y del Gobierno, este será cerrado. Recordó que se trataba del principal campo productor de petróleo del país (que generaba alrededor del 85% del petróleo nacional), por lo que no visualiza otro yacimiento capaz de sustituir su producción.

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Añadió que el mayor potencial petrolero podría ubicarse más hacia el norte, principalmente en la Reserva de la Biósfera Maya; sin embargo, al tratarse de un área protegida, no sería posible desarrollar esa actividad.

"Considero que el destino de la industria petrolera en Guatemala, lamentablemente, es cerrar las puertas a la producción, aunque podría haber posibilidad de mantener alguna producción de gas natural", agregó García Chiu.

El consultor tampoco observa posibilidades cercanas de que el próximo gobierno relance una convocatoria para nuevas áreas petroleras. Recordó que grandes compañías exploraron el país en busca de campos o yacimientos de petróleo. Incluso, algunas empresas efectuaron alrededor de 200 perforaciones, pero la mayoría de las exploraciones fracasó y los yacimientos descubiertos fueron de reducido tamaño. El más grande fue el Campo Xan, comentó.

"Cuando se descubrió Xan se pensó que Guatemala podía ser un nuevo Kuwait, pero es difícil por nuestra geología, porque el petróleo se genera en cuencas sedimentarias. En este caso, la cuenca sedimentaria que tenemos en el norte de Petén forma parte del golfo de México", agregó García Chiu.

Añadió que la mayor parte de las reservas petroleras se encuentra en México y que en Guatemala únicamente quedaron pequeños yacimientos.

Gobierno confirma cierre del campo petrolero Xan en Petén. Sin prórroga para la empresa Perenco, el Estado invertirá US$50 millones en un cierre técnico que podría durar hasta cuatro años. El MEM plantea dos escenarios. Lea más en el siguiente enlace: https://t.co/49L8aNFZHj pic.twitter.com/rUXq5jglT2 — Prensa Libre (@prensa_libre) July 19, 2025

Con esas condiciones considera que es difícil atraer nuevos inversionistas porque la actividad requiere inversiones millonarias. Explicó que perforar un pozo petrolero implica desembolsar varios millones de dólares, incluso en la etapa de exploración.

"Por eso veo difícil que Guatemala resulte atractiva, más aún con este precedente del cierre de Xan. El cierre de Xan es el preludio del fin de la extracción petrolera en Guatemala", afirmó. No obstante, opinó que algunos campos con una producción reducida, de pocos barriles diarios, continuarán en operación.

Respecto del gas natural, indicó que podrían existir algunas reservas en cuencas sedimentarias, como las del río Motagua o del lago de Izabal, aunque recordó que también se trata de áreas protegidas.

Añadió que, si llegara a producirse gas natural, este podría destinarse a la generación de energía eléctrica, ya que, por el volumen que podría extraerse, resultaría más viable instalar líneas de transmisión eléctrica que construir y operar un gasoducto.

Sobre la infraestructura petrolera actual, García Chiu opinó que quedará abandonada. Explicó que, sin producción petrolera, la refinería no podrá operar. En cuanto al oleoducto, aunque una empresa asumió un contrato de emergencia para su operación, no observa un uso significativo a mediano o largo plazo. A su juicio, esos activos terminarán convirtiéndose en una carga para el país, que deberá asumir los costos de su mantenimiento.