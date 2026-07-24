Un audio, la intervención de los vecinos y las súplicas: así fueron los últimos 15 minutos de vida del exviceministro Jorge David Calvo Drago, según el MP

Descalzo, con los pies visiblemente sucios y esposado con los grilletes al frente, Camilo Roberto Calvo Leiva ingresó en la sala de audiencias de la Torre de Tribunales varios minutos después de la hora programada para su audiencia. Antes de llegar al juzgado, había protagonizado un incidente en las carceletas.

Según agentes del Sistema Penitenciario (SP), el sindicado sostuvo un altercado con otros tres privados de libertad y, cuando iba a ser trasladado a la audiencia de primera declaración, se negó a ser esposado. Corrió por el área de las carceletas hasta que fue reducido por los custodios.

El retraso obligó a que la jueza descendiera personalmente a las carceletas para conocer qué ocurría.

Ya en ese lugar, la juzgadora explicó que el propio sindicado se negaba a salir, porque no quería pasar frente a los periodistas que lo grababan.

Minutos después, los agentes del SP lograron conducirlo hasta la sala. Entró sin mostrar una actitud agresiva. Se sentó y escuchó en silencio el inicio de la diligencia, el 22 de julio pasado.

Antes de dar paso a la imputación, la jueza recordó que en una audiencia anterior no había sido posible recibir la primera declaración porque la defensa informó que el procesado recibía tratamiento psiquiátrico. Agregó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que se encontraba en condiciones de comprender el proceso.

Mientras el sindicado permanecía sentado frente a la jueza, el Ministerio Público (MP) iniciaba la reconstrucción de los hechos.

Los últimos 15 minutos de vida

Según la imputación, esos fueron los últimos 15 minutos de vida de Jorge David Calvo Drago. Durante ese lapso, los vecinos escucharon una discusión; luego los gritos y, finalmente, las súplicas del exviceministro para que su hijo no lo matara.

Camilo Roberto Calvo Leiva permanece descalzo y en una esquina de la sala de audiencias durante su primera declaración. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La reconstrucción del Ministerio Público

La fiscal del MP, Sofía Castillo, narró hechos ocurridos durante la madrugada del 18 de julio del 2026. Según la imputación, Camilo Roberto Calvo Leiva se encontraba junto a su padre, el exviceministro, en un apartamento de la zona 16.

"A las 2 horas y 10 minutos aproximadamente, se encontraba en el interior del inmueble ubicado en la 4a. avenida, 26 calle, lote 7, del condominio Bosques del Alcalá I, Canajuyú II, zona 16 de esta ciudad de Guatemala, junto a su señor padre Jorge David Calvo Drago", dijo la fiscal.

A esa hora comenzó una discusión y, según la imputación, Calvo Leiva habría utilizado varias armas blancas de cocina para atacar a su padre.

"Usted hirió a su señor padre Jorge David Calvo Drago en el cráneo, contorno del rostro, cuello, pecho, abdomen, tórax, espalda, pie izquierdo, pie derecho, tobillo, dedo índice del pie izquierdo", dijo Castillo.

Los gritos que alertaron a los vecinos

Castillo relató que los vecinos comenzaron a escuchar los gritos provenientes de la vivienda y alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC).

"Por favor, por favor Camilo, no lo hagas, no, no, no Camilo, no lo hagas, por favor", fueron las palabras del exviceministro antes de morir, según el MP.

La fiscal sostuvo que esas súplicas se escucharon repetidamente.

"Y luego de esas súplicas, después de 15 minutos aproximadamente, no se escucha más la voz de su señor padre", explicó la fiscal.

Las primeras visitas de la Policía

Según la imputación, agentes de la PNC acudieron por primera vez al inmueble a las 2.26 horas del 18 de julio. Al tocar la puerta, solicitaron hablar con Jorge David Calvo Drago.

La fiscal afirmó que el sindicado respondió a los policías: "Mi papá ya se durmió".

Añadió que los policías insistieron en verlo, pero el sindicado apagó las luces de la vivienda y nunca abrió la puerta, por lo que los agentes se retiraron.

Horas después, alrededor de las 10.30 horas, el MP sostiene que Camilo Roberto Calvo Leiva intentó abandonar el condominio en un vehículo.

El guardia de seguridad Antonio González Agustín le indicó que no podía salir sin autorización del propietario de la vivienda.

La fiscal explicó que desde la garita realizaron cinco llamadas al teléfono de Jorge David Calvo Drago.

Según la investigación, una de ellas fue respondida por el propio sindicado, quien presuntamente intentó hacerse pasar por su padre para autorizar la salida.

"El agente de seguridad privada del condominio reconoció que no es la voz de su señor padre, por lo tanto el agente de seguridad le indica a usted: 'Camilo, yo no lo voy a dejar salir'", señala la imputación.

El ataque en la sala

Mientras la fiscal avanzaba en la reconstrucción de los hechos, el comportamiento del sindicado comenzó a cambiar. Primero se movía constantemente en la silla.

Pero cuando Castillo Díaz narraba la segunda llegada de la Policía Nacional Civil a la vivienda, Camilo Roberto Calvo Leiva se levantó repentinamente y se abalanzó hacia la fiscal.

Un guardia del SP logró detenerlo antes de que llegara hasta ella. La jueza interrumpió la audiencia y le dijo al sindicado: "Señor, usted tiene que calmarse".

Camilo Roberto Calvo Leiva se abalanza contra la fiscal del Ministerio Público durante la audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego cuestionó a los custodios por haber permitido que ingresara con los grilletes colocados al frente.

"Yo no sé por qué él —Camilo Roberto Calvo— trae los grilletes hacia adelante, cuando la orden de los agentes del Sistema Penitenciario es poner los grilletes hacia atrás. Entonces esa responsabilidad es suya. Por favor, tómenlo y le ponen los grilletes hacia atrás", dijo la juzgadora a los guardias.

"No tenga miedo... aquí tiene que respetar", le dijo la jueza a la fiscal.

Los custodios inmovilizaron nuevamente al sindicado. Le colocaron dos grilletes en las manos y otro que unía las manos con los pies, lo que limitó sus movimientos.

Por orden de la jueza fue reubicado en una silla colocada en la esquina derecha de la sala, junto a la puerta de ingreso, donde permaneció bajo vigilancia permanente de varios agentes del SP.

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El hallazgo del cuerpo

Con el orden restablecido, la fiscal continuó la imputación. Según el MP, a las 13.10 horas los agentes de la PNC regresaron al inmueble.

Agregó que el sindicado les dijo que estaba desvestido y que su padre descansaba, pero finalmente permitió el ingreso de los policías.

"Al ingresar al mismo, observan manchas de sangre en todo el inmueble, así mismo encuentran el cuerpo del señor Jorge David Calvo Drago, en el área de lavandería, ya sin vida", dijo la fiscal.

Añadió que, según la investigación, el sindicado les manifestó a los agentes que había sostenido una discusión con su padre y que ambos habían ingerido bebidas alcohólicas.

Cuchillos y otros indicios permanecían entre el área de lavandería y la cocina de la vivienda, donde fue asesinado el exviceministro Jorge David Calvo Drago. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El audio, los 25 indicios y un testigo

Concluida la reconstrucción de los hechos, la fiscal enumeró los medios de investigación que sustentan la imputación.

Mencionó el acta de procesamiento de la escena del crimen, un informe fotográfico con 222 imágenes, las declaraciones de los agentes, el testimonio de Carlos Alejandro Calvo Menéndez, hijo de la víctima de un matrimonio anterior, y la declaración del trabajador de la vivienda.

La fiscal informó que la investigación incorpora el testimonio de una persona identificada únicamente como testigo A, cuya identidad permanece bajo reserva, conforme al artículo 217 del Código Procesal Penal.

Según explicó, ese testigo no solo escuchó los lamentos del exviceministro durante el ataque, sino que también grabó un audio.

Además, dijo que existen 25 indicios localizados en la escena del crimen, entre ellos cuchillos, latas de cerveza y sangre.

La respuesta de la defensa

El abogado evitó debatir los hechos descritos por la Fiscalía y anunció que respondería durante la investigación.

"Esta defensa ha escuchado de manera detenida y ya contamos con los medios de investigación por los cuales el Ministerio Público en esta audiencia ha emitido sus pronunciamientos con respecto a nuestro defendido", comentó el abogado.

Añadió que el expediente era complejo y pidió que la resolución se dictara con base en un análisis consciente de los elementos presentados.

La jueza resolvió ligar a proceso penal a Camilo Roberto Calvo Leiva por el delito de parricidio y ordenó su traslado al Preventivo para Varones de la zona 18, en un área de aislamiento.