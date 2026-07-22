Camilo Calvo enfrentará proceso por el parricidio del exviceministro Jorge Calvo y permanecerá bajo aislamiento

Camilo Roberto Calvo Leiva fue ligado a proceso penal por el delito de parricidio y enviado a prisión preventiva bajo aislamiento por resolución de la jueza de turno Carol Patricia Flores, quien conoció este miércoles 22 de julio la audiencia de primera declaración, en la que el Ministerio Público lo señaló de haber dado muerte a cuchilladas a su padre, Jorge David Calvo Drago, de 71 años, exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.

La diligencia comenzó en medio de incidentes. Antes del inicio de la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores pidió a los medios de comunicación alejarse del área de carceletas, debido a que el procesado se negaba a salir para comparecer ante el juzgado.

Una vez fue trasladado a la sala de audiencias, Calvo Leiva mostró una actitud violenta, por lo que la jueza ordenó que se le colocaran doble grillete y una cadena adicional como medida de seguridad. Además, dispuso que permaneciera rodeado por agentes del Sistema Penitenciario durante toda la diligencia.

La audiencia había sido suspendida el fin de semana, luego de que la defensa informara que el sindicado recibía tratamiento psiquiátrico. Por esa razón, la jueza ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicar las evaluaciones correspondientes para establecer si se encontraba en condiciones de enfrentar un proceso penal.

Al reanudarse la diligencia, la jueza explicó que uno de los informes médicos establecía que el paciente presentaba un estado de salud estable al momento de la evaluación, aunque señalaba que no era posible emitir una conclusión sobre los aspectos solicitados sin una valoración especializada en psiquiatría.

Posteriormente, dio lectura al dictamen elaborado por el médico psiquiatra del Inacif, el cual concluyó que Camilo Roberto Calvo Leiva se encontraba en el uso de sus facultades mentales y tenía capacidad para comprender los hechos que le atribuía el Ministerio Público, por lo que resolvió continuar con la audiencia de primera declaración.

La jueza también indicó que, de acuerdo con lo consignado durante la evaluación psiquiátrica, tanto el sindicado como su padre habían consumido bebidas alcohólicas antes de los hechos.

Con base en esos resultados, el Ministerio Público formuló la imputación por el delito de parricidio.

La fiscal del caso expuso que la madrugada del 18 de julio del 2026, luego de una discusión con su padre, Camilo Roberto Calvo Leiva presuntamente utilizó varias armas blancas de cocina para atacarlo en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Tras escuchar a las partes, la jueza Carol Patricia Flores resolvió ligar a proceso penal a Camilo Roberto Calvo Leiva por el delito de parricidio y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras el Ministerio Público continúa con la investigación.

Inicialmente fue enviado al Preventivo de la zona 18, pero se solicitará que luego sea recluido a la Cárcel del Cuartel Matamoros, donde deberá estar bajo aislamiento. Trascendió que los abogados defensores del sindicado renunciaron a seguir en el proceso.

Jorge David Calvo Drago era profesional, docente y consultor. En el 2015 fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre.