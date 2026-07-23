“Aquí no le tenemos miedo”: jueza llama al orden a Camilo Roberto Calvo, señalado de la muerte de exviceministro

Camilo Roberto Calvo Leiva quedó ligado a proceso penal, señalado del delito de parricidio, y fue enviado a prisión preventiva en aislamiento, pues es sospechoso de haber dado muerte a cuchilladas a su padre, Jorge David Calvo Drago, de 71 años, exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.

La resolución fue dictada por la jueza de turno, Carol Patricia Flores, durante la audiencia de primera declaración, la noche del miércoles 22 de julio.

Durante la audiencia hubo momentos de tensión, ya que el sospechoso, por momentos, adoptó una actitud violenta, por lo que la jueza le llamó la atención para restablecer el orden.

“Acá usted no puede hacer nada. Aquí tiene que respetar. Tiene que respetar a los abogados, al Ministerio Público, y tiene que respetar a sus abogados, a los agentes de la Policía Nacional Civil, a los medios de prensa y, desde luego, a mi persona, y también al personal del Organismo Judicial”, le remarcó la juzgadora.

“Aquí no le tenemos miedo. Se debe comportar”, le advirtió.

Tras la actitud violenta de Calvo Leiva, la jueza solicitó a los agentes penitenciarios que le colocaran doble grillete y cadena.

Por momentos, el señalado se levantaba de forma brusca de la silla, por lo que los dos guardias lo sujetaban para mantener el orden en la sala de audiencias.

Para leer más: Cuchillos, alcohol y una discusión: así fue la muerte del exviceministro de Energía y Minas; el principal sospechoso es su hijo

La audiencia había sido suspendida el fin de semana, luego de que la defensa informara que el sindicado recibía tratamiento psiquiátrico.

En ese sentido, la jueza ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicar las evaluaciones correspondientes para establecer si se encontraba en condiciones de enfrentar un proceso penal.

En la audiencia del miércoles, la jueza explicó que uno de los informes médicos establecía que el paciente presentaba un estado de salud estable al momento de la evaluación, aunque señalaba que no era posible emitir una conclusión sobre los aspectos solicitados sin una valoración especializada en psiquiatría.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.