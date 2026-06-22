Bebé de 2 meses habría fallecido a causa de golpes y laceraciones; capturan a sus padres como sospechosos

Justicia

Bebé de 2 meses habría fallecido a causa de golpes y laceraciones; capturan a sus padres como sospechosos

PNC compartió detalles de la captura, en Mixco, de una pareja señalada por la muerte de su hijo de 2 meses.

|

time-clock

Edgar N y Bianca N caen por la muerte de su bebé

Edgar “N” y Bianca “N” son señalados de la muerte de su hijo. (Foto Prensa Libre: PNC)    

Una pareja señalada de causar la muerte de su hijo de 2 meses fue capturada por agentes de la Comisaría 16, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de parricidio, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 22 de junio.

La primera persona capturada fue Bianca “N”, de 21 años, en la colonia Monte Verde, zona 4 de Mixco, requerida por un juzgado de Guatemala desde el 16 de junio pasado, afirmó la PNC.

Mientras la mujer era trasladada a un juzgado para los trámites correspondientes, su pareja, Edgar “N”, de 30 años, se presentó para solicitar información sobre ella. Sin embargo, los agentes comprobaron que también tenía una orden de captura vigente, emitida por el mismo juzgado, en la misma fecha y por el mismo delito, por lo que fue detenido de inmediato, añadió la institución.

De acuerdo con la investigación, ambos son presuntos responsables de la muerte de su hijo, ocurrida el 18 de septiembre del 2025.

EN ESTE MOMENTO

Fachada de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala

Se activan grupos gremiales por elección de comisionados para postuladora de contralor

Right
Baja ejecución de programa de subsidio del Fopavi para vivienda social en Guatemala

Unidades del CIV con proyección social muestran baja ejecución al cierre del primer semestre

Right

Según la PNC, el menor murió a consecuencia de laceraciones, golpes y mordidas.

En un intento por salvarle la vida, la madre trasladó al bebé a una sede de socorristas; sin embargo, cuando llegó al lugar, el niño ya había fallecido, indica el informe policial.

Para leer más: Madre y su pareja purgarán más de 60 años de prisión por haber matado a golpes a su hijo en El Milagro, Mixco

“Se estableció que a esta pareja la Procuraduría General de la Nación anteriormente les había retirado a otros niños debido a maltrato y por exponerlos a pedir dinero en la vía pública”, añadió la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Mixco Parricidio Violencia contra la niñez Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM