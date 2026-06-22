Bebé de 2 meses habría fallecido a causa de golpes y laceraciones; capturan a sus padres como sospechosos

Una pareja señalada de causar la muerte de su hijo de 2 meses fue capturada por agentes de la Comisaría 16, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de parricidio, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 22 de junio.

La primera persona capturada fue Bianca “N”, de 21 años, en la colonia Monte Verde, zona 4 de Mixco, requerida por un juzgado de Guatemala desde el 16 de junio pasado, afirmó la PNC.

Mientras la mujer era trasladada a un juzgado para los trámites correspondientes, su pareja, Edgar “N”, de 30 años, se presentó para solicitar información sobre ella. Sin embargo, los agentes comprobaron que también tenía una orden de captura vigente, emitida por el mismo juzgado, en la misma fecha y por el mismo delito, por lo que fue detenido de inmediato, añadió la institución.

De acuerdo con la investigación, ambos son presuntos responsables de la muerte de su hijo, ocurrida el 18 de septiembre del 2025.

Según la PNC, el menor murió a consecuencia de laceraciones, golpes y mordidas.

En un intento por salvarle la vida, la madre trasladó al bebé a una sede de socorristas; sin embargo, cuando llegó al lugar, el niño ya había fallecido, indica el informe policial.

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“Se estableció que a esta pareja la Procuraduría General de la Nación anteriormente les había retirado a otros niños debido a maltrato y por exponerlos a pedir dinero en la vía pública”, añadió la PNC.

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