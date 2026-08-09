Video de ataque armado contribuye a ubicar a presunto responsable, capturado cinco días después del crimen

Un hombre de 22 años fue capturado este domingo 9 de agosto, señalado de ser el presunto responsable de un ataque armado ocurrido cinco días antes en la zona 14 de la capital y que quedó grabado por cámaras de videovigilancia, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución identificó al detenido como Gustavo “N” y explicó que investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), junto con fiscales del Ministerio Público (MP), efectuaron un allanamiento en la 3a. avenida y 28 calle, colonia Santa Fe, zona 13.

Según la PNC, la diligencia fue resultado de una investigación efectuada después del ataque armado y permitió ubicar al sospechoso.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden por el delito de asesinato, emitida este 9 de agosto por un juez de la capital, de acuerdo con la información policial.

Ataque quedó grabado

La PNC señaló que el detenido presuntamente está relacionado con un ataque armado ocurrido el 5 de agosto en la zona 14, en el cual murió un hombre por múltiples heridas de bala.

El hecho quedó grabado por cámaras de video vigilancia. De acuerdo con la información policial, las imágenes formaron parte de los elementos utilizados durante la investigación que condujo a la ubicación del presunto responsable.

La Policía no proporcionó en la información divulgada la identidad de la víctima ni precisó el lugar de la zona 14 donde ocurrió el ataque.

Tampoco detalló las circunstancias en las que se produjo el hecho, el posible móvil ni si otras personas estarían vinculadas con el crimen.