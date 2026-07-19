Cuchillos, alcohol y una discusión: así fue la muerte del exviceministro de Energía y Minas, el principal sospechoso es su hijo

Jorge David Calvo Drago, de 71 años, exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre, murió la madrugada del sábado 18 de julio tras ser atacado con un arma blanca dentro de su vivienda, en la zona 16 capitalina.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó como principal sospechoso a su hijo, Camilo Roberto Calvo Leiva, quien, según registros policiales, ya había protagonizado una agresión contra su padre en 2021.

La investigación preliminar de la PNC indica que padre e hijo permanecían en el apartamento 7 del condominio Bosques de Alkala I, en la zona 16, donde se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Con base en entrevistas efectuadas a vecinos del residencial, los investigadores establecieron que alrededor de las 02.30 horas del sábado comenzaron a escucharse gritos dentro del inmueble.

Ante los gritos de auxilio, los vecinos llamaron a agentes de la PNC, quienes acudieron al lugar y tocaron la puerta del apartamento, pero nadie respondió.

La situación cambió horas después. La Policía llegó por segunda ocasión al inmueble luego de que los vecinos volvieran a llamar.

"Posteriormente, a las 09.00 horas, el señor Camilo Roberto Calvo Leiva intentó salir del residencial. Los vecinos le negaron la salida por lo sucedido y volvieron a llamar a los agentes de Policía", detalla el informe de la PNC.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda localizaron el cuerpo de Jorge David Calvo Drago en un patio interior del inmueble.

El exfuncionario presentaba múltiples heridas producidas por arma blanca en el abdomen, el pecho, el cuello y el rostro, de acuerdo con el informe policial.

Las fotografías de la escena muestran manchas de sangre que se extendían desde la cocina hasta el patio donde fue encontrado el cuerpo.

También se observan salpicaduras de sangre en puertas, paredes y pisos, un refrigerador abierto y varias botellas de cerveza y recipientes sobre la barra de la cocina. El cuerpo quedó tendido boca arriba en el patio interior de la vivienda.

Según la información preliminar, Camilo Roberto Calvo Leiva manifestó a los agentes que ambos habían ingerido bebidas alcohólicas antes de sostener una discusión que concluyó en una agresión.

El cuerpo del exviceministro Jorge David Calvo Drago fue localizado en un patio interior de la vivienda, entre manchas de sangre.(Foto Prensa Libre: PNC)

La PNC documentó una agresión en 2021

El expediente policial revela que no era la primera vez que padre e hijo protagonizaban un episodio de violencia.

El informe de la PNC consigna que el 4 de noviembre de 2021 "figura información que Camilo Calvo, bajo efectos de licor, había agredido físicamente a su progenitor".

¿Quién era Jorge David Calvo Drago?

Jorge David Calvo Drago era profesional, docente y consultor. En 2015 fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre.