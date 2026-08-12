Sergio Morataya y Heizel Morales enfrentarán juicio tras resolución de Sala de Apelaciones

El Juzgado Quinto del Ramo Penal envió a juicio a Sergio Morataya y Heizel Morales, capturados en diciembre del 2023 en el Paraninfo Universitario, en cumplimiento de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

El juez Arnulfo Carrera desarrolló la audiencia de ofrecimiento de pruebas y aceptó la mayoría de los medios presentados por el Ministerio Público (MP).

Carrera informó que el juicio contra Morataya y Morales estará a cargo del Tribunal Noveno de Sentencia y comenzará el 2 de septiembre del presente año.

La decisión de enviarlos a juicio se produjo después de que la Sala Tercera de Apelaciones resolviera el caso y ordenara al Juzgado Quinto cumplir con lo dispuesto.

Defensa cuestiona decisión

Al finalizar la diligencia, la defensa manifestó su inconformidad con la decisión del juez, pues considera que fueron admitidas pruebas impertinentes y que estas dejan abierta la acusación de forma imprecisa.

Morataya y Morales fueron aprehendidos el 15 de diciembre del 2023 durante un allanamiento en el Paraninfo Universitario.

Tres días después, el 18 de diciembre, ambos fueron beneficiados con falta de mérito. Posteriormente, el Ministerio Público apeló esa resolución.

Según el MP, ambos estudiantes fueron capturados “en flagrancia” en el Paraninfo Universitario el 15 de diciembre del 2023, después de un allanamiento en las instalaciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, el cateo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y con el acompañamiento de personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

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