Juzgado ordena al Inacif practicar exámenes psicológicos al presunto responsable de la muerte del exviceministro Jorge David Calvo Drago

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales ordenó este lunes 20 de julio al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicar exámenes psicológicos a Camilo Roberto Calvo Leiva, quien fue capturado el fin de semana como presunto responsable de la muerte de su padre, Jorge David Calvo Drago, exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según la información oficial, la noche del domingo 19 de julio, antes de iniciarse la audiencia de primera declaración, la defensa de Calvo Leiva afirmó que su patrocinado sufre ataques psicóticos y que no se encontraba consciente de lo que hacía, por lo que solicitó que se le practicaran exámenes psicológicos.

Debido a esa solicitud, el Juzgado programó para el miércoles 22 de julio la audiencia de primera declaración, cuando se conocerán los resultados de los estudios del Inacif. Mientras tanto, Calvo Leiva permanecerá en las carceletas de Torre de Tribunales.

En ese lugar se encuentra separado de otros privados de libertad porque, según compartieron guardias del Sistema Penitenciario, el sospechoso ha tenido problemas con otros ocupantes de las carceletas.

El exviceministro de Desarrollo Sostenible del MEM durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre murió la madrugada del sábado 18 de julio tras ser atacado con un arma cortante en su vivienda, en la zona 16 de la capital.

Tras el hecho, la Policía Nacional Civil capturó como principal sospechoso a su hijo, Camilo Roberto Calvo Leiva, quien, según registros policiales, ya había protagonizado una agresión contra su padre en el 2021.

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De acuerdo con el informe policial, la víctima sufrió múltiples heridas producidas por arma cortante en el abdomen, el pecho, el cuello y el rostro. La investigación de las autoridades continúa.

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Con información de Ángel Oliva