Envían a prisión preventiva y ligan a proceso a esposo de Lenda Ismelda Cárdenas por femicidio y parricidio

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 12 de febrero que Ronal L. quedó ligado a proceso y fue enviado a prisión preventiva por los supuestos delitos de femicidio y parricidio.

Durante la audiencia de primera declaración, el ente investigador presentó indicios racionales sobre la presunta responsabilidad del sindicado en la muerte de su conviviente y de su hija menor de edad, añadió el MP.

Los hechos ocurrieron el 3 de enero del 2026 en un sector despoblado del municipio de Siquinalá, Escuintla, donde el agresor habría atacado a las víctimas con armas de fuego y arma cortante.

Según investigaciones de la Fiscalía, en la fecha descrita, el sindicado transitaba por un camino de terracería que conduce de la colonia Peña Flor hacia la aldea El Níspero, específicamente a orillas del río.

Durante el trayecto, habría dado muerte a su cónyuge y a su hija, afirmó el MP. Los cuerpos fueron localizados la mañana del 4 de enero.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó los indicios ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Escuintla.

