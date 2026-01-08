Capturan al esposo de Lenda Ismelda Cárdenas por el asesinato de ella y su hija en Siquinalá

Ronald “L”, de 30 años, alias “Indio Cirilo”, fue capturado este jueves 8 de enero como presunto responsable del asesinato de su conviviente, Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, y de su hija de un año y medio. Ambas fueron halladas sin vida el pasado 4 de enero, a orillas de un río entre la aldea Nísperos y el casco urbano de Siquinalá, Escuintla.

La detención se efectuó durante un allanamiento coordinado entre investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP), en una vivienda ubicada en la colonia Peñaflor 3. El operativo fue autorizado por un juez competente, luego de varias diligencias que permitieron ubicar al presunto agresor.

Según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Cárdenas Burrión murió por heridas con arma blanca en el cuello que le seccionaron arterias y venas principales. Su hija, de un año y medio, falleció a causa de una laceración cerebral provocada por un proyectil de arma de fuego.

En la escena también fueron localizadas pertenencias de las víctimas, entre ellas una mochila. La Fiscalía considera este caso de alta sensibilidad, tanto por la violencia del hecho como por tratarse de víctimas vulnerables.

El vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy, destacó que “el trabajo conjunto entre investigadores y fiscales permitió ubicar al presunto responsable. Esta es una detención importante, resultado del seguimiento y del cruce de información recopilada en el lugar del crimen y mediante entrevistas”.

El MP informó que, desde el hallazgo de los cuerpos, se han desarrollado múltiples diligencias para esclarecer lo ocurrido. El 6 de enero, la Fiscalía Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa tomó la declaración testimonial del esposo de Cárdenas Burrión, quien se presentó voluntariamente. También se le extrajo una muestra de sangre con el objetivo de obtener posibles indicios genéticos.

En ese momento, su identidad no fue revelada por no figurar como sindicado en el caso. Sin embargo, tras el avance de la investigación, se procedió a su aprehensión como sospechoso principal del doble crimen.

Las autoridades continúan con el análisis de los indicios recopilados para determinar responsabilidades penales. Mientras tanto, “Indio Cirilo” permanece bajo custodia judicial a la espera de la audiencia de primera declaración.

Indicios

El Ministerio Público informó que, como resultado de los allanamientos realizados en dos inmuebles del municipio de Siquinalá, Escuintla, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sede central, incautó diversos indicios que permitirán fortalecer la investigación en curso.

Entre los elementos decomisados se encuentran dos teléfonos celulares y prendas de vestir, los cuales serán sometidos a análisis periciales correspondientes.

Asimismo, se reporta la aprehensión de Ronal L., sindicado del delito de femicidio, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.

Según las pesquisas, el 3 de enero del 2026, la víctima, junto a su hija, salió de la vivienda de su madre, ubicada en la colonia Peñaflor II, con destino a su residencia en la aldea El Níspero, también en Siquinalá. Sin embargo, ambas no llegaron a su destino y se desconocía su paradero.

El 4 de enero, la madre de la víctima solicitó apoyo para su localización. Durante un recorrido en el sector conocido como La Danta, a orillas del río, ambas fueron encontradas sin vida.

La Fiscalía inició de inmediato la investigación, en coordinación con el Departamento contra el Delito de Femicidio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). A través de varias diligencias, se obtuvo información que vincula al hoy aprehendido con los hechos que provocaron la muerte de su esposa e hija, en un contexto de relaciones desiguales de poder.